Ci sarà il reboot di Harry Potter: è una cosa che vogliamo veramente?

A pochi giorni di distanza dalla reunion per l’anniversario dei vent’anni, si è diffusa a dir poco velocemente la notizia di un reboot, sempre firmato Warner Bros, di una delle saghe cinematografiche più amate degli ultimi decenni: Harry Potter.

Non si tratta di uno spin-off, un sequel o un prequel bensì di un reboot dell’intera saga ispirati ai romanzi di J.K.Rowling che ha fatto la storia del cinema, vedendo protagonisti nuovi volti ad interpretare i personaggi.

A quanto pare la decisione che ha spinto il capo della Warner Bros Discovery ad ampliare la narrazione di uno dei più amati film degli ultimi anni, è stata quella di voler coinvolgere il maggior numero di spettatori giovani, della Generazione Z.

Reboot di Harry Potter: cosa c’è da sapere

Foto di Warner Bros

Si tratta di un progetto che non prenderà vita prima di 3 o 5 anni, ma è importante sapere che l’intera storia verrà ampliata e gli storici volti di Harry, Hermione e Ron interpretati rispettivamente da Daniel Radcliff, Emma Watson e Rupert Grint, saranno sostituiti da un cast interamente nuovo.

Notizia questa che ha scaturito non poche polemiche tra i fan, i quali si reputano contrari alla sostituzione dei personaggi ormai storici e dubitano che possa essere raccontato di più rispetto a quel che già è stato girato.

Tra i tanti obiettivi della Warner Bros, probabilmente il più rischioso sarà proprio quello di riuscire a creare un reboot del genere senza far soffrire i milioni di fan amanti della saga. Insomma, i fan dovranno far pace con l’idea di rientrare in una nuova Hogwarts!

Non ci sono ancora notizie ufficiali sui partecipanti al cast né tantomeno sul coinvolgimento della stessa Rowling nel reebot, perciò possiamo solo sperare che questo progetto venga realizzato nel miglior modo possibile e renda entusiasti anche i fan più affezionati.