Rafforza i capelli e rassoda la pelle, i benefici di questa verdura sono incredibili

L’alimentazione, in particolare frutta e verdura, rappresenta la via principale per migliorare la qualità del capello e anche della pelle.

In particolare ci sono alcuni alimenti che, per la loro composizione e per le sostanze di cui sono composte, riescono a garantire non solo una nutrizione adeguata ma determinano un beneficio diretto e immediato ben visibile.

In generale è sempre da prediligere un’alimentazone che si basi su prodotti genuini quindi di stagione, questo sicuramente rafforza l’organismo e rende anche gli elementi estetici ben più sani e belli.

Come migliorare pelle e capelli con la verdura

Per ottenere un miglioramento capillare della salute di capelli e pelle in generale vanno eliminati i grassi, preferendo prodotti freschi come frutta e verdura, non lavorati. In questo modo si nutre correttamente il corpo e soprattutto si favorisce il rigeneramento cellulare.

In particolare però ci sono prodotti che, più di altri, hanno un ruolo specifico per questi. Tra tutte le verdure, quella che ha un effetto quasi miracoloso sulla pelle e sul derma è sicuramente la rucola. Buona, economica e facile da usare poiché si può fare come insalata, aggiungere ad un panino o a un piatto di verdure quindi mangiare assoluta, come contorno o insieme ad altri prodotti.

La rucola ha un alto concentrato di vitamine, minerali e antiossidanti ed è per questo che non deve mai mancare nella dieta. Essendo molto leggera si può agevolmente implementare ovunque, non crea disturbi intestinali ed è molto buona. Un uso continuativo permette di migliorare subito anche imperfezioni e problemi cutanei e favorire la crescita e la robustezza dei capelli. Ovviamente per ottenere un beneficio non va mangiata una volta ogni tanto ma deve essere regolarmente introdotta nel piano alimentare.

La rucola viene ritenuto un superfood ovvero un mix tale che l’effetto benefico è veramente eccellente. Si può anche sfruttare in modo diretto ad esempio andando a preparare degli impacchi per i capelli o da aggiungere a creme e maschere per il viso. In questo caso c’è bisogno di un po’ di fai da te. Si può passare nel mixer e aggiungere ad un’altra sostanza al fine di creare una maschera purificante per il viso, ottima con la camomilla per chi ha problemi di infiammazione, con l’argilla per chi soffre di pelle grassa e impura. Ha un costo ridotto e si conserva in frigo quindi si può comprare, unire al prodotto desiderato e conservare per almeno una settimana per fare i trattamenti diretti. Sui capelli basta anche un semplice impacco e lavarli direttamente con l’acqua dove viene lasciata in ammollo la rucola.