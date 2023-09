Come eliminare le macchie scure sul viso: i trattamenti definitivi

Le macchie sulla pelle possono comparire per fattori legati all’età o per questioni dermatologiche, vanno trattate quindi in modo specifico.

Capita a tutti, in modo particolare alle donne, di rinvenire delle macchioline sulla cute. Questo perché l’assenza di barba, la pelle più delicata ed esposta, la produzione ormonale possono facilmente portare a questa problematica.

In gioventù sono l’effetto degli ormoni e quindi è una questione transitoria, in tarda età sono dovute all’esposizione al sole e alla produzione alterata di melanina in alcuni punti.

Macchie della pelle: come rimuoverle

Le macchie della pelle sono piuttosto comuni e anche normali, tuttavia se si nota qualcosa di insolito o anomalo è giusto sempre rivolgersi al proprio medico per una valutazione specifica. Più in genera sono piccole macchioline che sorgono sul volto o sul collo e sono legate ai fattori citati.

Durante la gioventù compaiono per poi scomparire in autonomia, in questo caso ciò che bisogna fare è non toccarsi, strofinarsi o altro, non fare trattamenti impropri ma aspettare e, se la situazione è importante, rivolgersi ad un dermatologo. In tarda età invece le macchie non tendono a scomparire, quindi bisogna fare attenzione perché la questione è a lungo termine.

Ad ogni età però ciò che può aiutare è la skincare anti macchie perché aiuta a levigare la pelle e migliorare anche la colorazione. Queste compaiono soprattutto in autunno, a seguito dell’esposizione più intensa. La pelle è molto sensibile e bisogna considerare che ci sono punti in cui c’è più melanina, punti in cui è meno presente, la discromia quindi è molto facile.

Le macchie molto evidenti possono essere fastidiose, di grande aiuto in questo senso sono: acido cogico, ferulico, azelaico e vitamina C. Tali prodotti infatti permettono di combattere le macchie più scure e quindi andare progressivamente a renderle poco visibili. È utile capire che c’è bisogno di tempo, non è qualcosa che si ottiene improvvisamente, solo seguendo questa pratica ogni giorno si noteranno i benefici.

Per tutelarsi è fondamentale mettere la protezione 50 SPF anche in inverno perché i raggi sono sempre dannosi, non solo quando si va al mare. Nella skincare usare un prodotto depigmentante aiuta per contrastare le macchie, ovviamente in alternativa ci sono le sedute laser che sono efficaci e immediate ma molto costose, quindi non per tutti.

Andando a levigare la pelle, anche con uno strumento apposito come una piccola spazzolina e utilizzando una beauty routine idonea al proprio derma, la pelle tenderà a rigenerarsi e questo porterà progressivamente la scomparsa delle macchie. L’unico modo per attivarsi infatti è far rigenerare le cellule, questo vuol dire non andare mai a letto truccate, fare almeno una volta a settimana una pulizia più approfondita per rimuovere le cellule morte e usare prodotti come gli acidi che sono molto utili per le macchie.