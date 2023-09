Estate finita? Sì, ma occhio a questo prodotto: perché è sbagliato non continuare ad usarlo anche in autunno (e inverno)

Sai qual è la differenza tra raggi UVA e UVB? C’è un prodotto che va usato anche una volta terminata l’estate. Ecco perché e in che modo

Nella stagione estiva è importante proteggere la pelle dai raggi del sole, sia in spiaggia sia in strada, ma è fondamentale anche proteggerla in inverno, al fine di mantenere una pelle giovane e sana. Ecco in che modo bisogna farlo.

Come abbiamo detto, la pelle è esposta ai danni del sole tutto l’anno, non solo in estate. In molti tendono invece a proteggere la cute solo nei mesi caldi. Il pericolo però, non avviene soltanto quando ci si espone ai raggi per abbronzarsi. Anche con il freddo, questi ultimi raggiungono la nostra cute, causando dei danni.

La differenza tra i raggi UVA, UVB e UVC

I raggi UVB sono quelli che causano le ustioni o le scottature, responsabili inoltre di molti tumori, e che in inverno perdono forza. I raggi UVA, invece, sono responsabili di macchi e rughe e sono forti in tutti i 12 mesi.

Questo significa che anche se non ci si scotta, non usando una crema protettiva, con l’esposizione al sole per una passeggiata in centro per fare shopping, si rischia un invecchiamento precoce della pelle.

Ci sono i raggi UVC che sono le radiazioni più pericolose, ma che fortunatamente vengono schermate dallo strato di ozono nell’atmosfera terrestre. In genere non raggiungono quindi il suolo.

Quali protezioni scegliere in autunno e in inverno?

In estate è importante indossare sempre sul viso creme con SPF 50. In autunno, per evitare che compaiano macchie e rughe sulla pelle del viso, bisogna avere minimo un SPF 20 o 30 ad ampio spettro. Questo fa sì che vengano bloccati sia i raggi UVA, sia i raggi UVB.

I filtri, per essere efficaci, devono contenere la glicerina, l’acido ialuronico, ma anche la vitamina C, utili a combattere i radicali liberi e il processo di invecchiamento. Ci sono formule specifiche per la stagione autunnale e invernale, leggere e facili da applicare come base prima del make up.

Filtri solari, una protezione adatta al sole, ma anche alla luce artificiale degli schermi

Usare tutto il giorno il PC, per lavoro o per svago, o leggere molto sul tablet, può danneggiare nel lungo periodo la pelle del viso. Gli inglesi hanno chiamato ‘computer face‘ un viso grigio e rugoso.

Gli schermi digitali riscaldano la cute, favoriscono la disidratazione e la produzione di radicali liberi. Tutte cose che danneggiano il collagene e l’elastina. L’unico modo per sfidare questi processi, è proprio quello di usare una crema solare.