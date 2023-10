Questo oggetto non dovrebbe mai essere utilizzato con i neonati, solo dopo i 18-24 mesi: è un fattore di rischio per la Sids

Non tutti sanno che c’è un oggetto che, sebbene sia in vendita, non va assolutamente usato per i neonati a causa degli alti rischi.

Spesso pensiamo che ciò che è in vendita non abbia alcun rischio e per il semplice fatto di essere sul mercato, vuol dire che possa essere utilizzato. Ebbene con i neonati si deve prestare moltissima attenzione e non usare assolutamente quest’oggetto.

I rischi sono davvero elevati ed è bene sapere che è uno dei fattori di rischio per la sindrome da morte in culla e per il soffocamento. Se non si vuole mettere a rischio la salute dei nostri piccolini, è importante non utilizzarlo.

Un oggetto per neonati in vendita non deve essere assolutamente usato

Sebbene sia in vendita è altamente sconsigliato usare un cuscino per neonati, si tratta di un oggetto – o meglio di un accessorio – che può essere utilizzato dai 18-24 mesi in poi. Prima è un vero e proprio rischio, un nemico da lasciare nella culla del proprio bambino.

Come prima cosa è bene sapere che i cuscini sono uno dei fattori di rischio per la morte in culla o per il soffocamento. Sono molto rischiosi, perché i bambini piccoli non hanno la reattività degli adulti, né nel percepire il pericolo, né nell’accorgersi che c’è qualcosa che non va. Eppure esistono sul mercato diverse tipologie di cuscino per neonati.

C’è quello ad esempio anti-appiattimento, suggerito proprio per evitare che la testolina del nostro bambino si appiattisca. Ma anche questo, essendo comunque un cuscino, è pericoloso e non andrebbe usato. Si tratterebbe, come denuncia il tiktoker doc.Claudio in un video, di una semplice strategia di marketing.

Lui suggerisce, come tra l’altro molti pediatri, di iniziare presto con il Timmy Time, ovvero mettere il neonato a pancia sotto così che possa alzare la testa e dunque ridurre quell’appiattimento che si forma nei primi mesi di vita del neonato. Dunque è bene evitare assolutamente il cuscino, ma anche tutto ciò che è morbido nella culla. Banditi peluche di ogni grandezza, sempre per lo stesso discorso è meglio evitare e lasciare la culla il più libera possibile.

Sarà anche un modo per garantire l’igiene del lettino del vostro bambino, i peluche attirano moltissima polvere oltre a essere rischiosi per un possibile soffocamento. Il cuscino può essere inserito dal diciottesimo mese del bambino, ma non è un obbligo e si può decidere comunque di aspettare finché il piccolino ne senta l’esigenza.