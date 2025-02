Questo dettaglio nei tuoi outfit ti fa sembrare più vecchia: come evitarlo subito

Può capitare che un dettaglio cambi, del tutto, l’effetto che il nostro look ha sugli altri. Senza rendercene conto, ci sono errori di stile che possono farci sembrare più vecchi, alterando l’impressione che diamo agli altri. Tra i vari aspetti, ci sono delle scelte di abbigliamento che, se non fatte correttamente, possono anche invecchiare.

È, quindi, importante conoscere questi dettagli, per imparare a evitarli così da apparire sempre al top. Scopri qual è il dettaglio nei tuoi outfit che ti fa sembrare più vecchia e come evitarlo subito.

Abbigliamento, i colori che invecchiano

Quando si parla di abbigliamento, i colori giocano un ruolo importante. Alcuni di questi, infatti, se usati in modo errato, potrebbero accentuare imperfezioni facendoci sembrare più stanche in viso e invecchiate. Per fare qualche esempio, ci sono colori come il nero o il grigio scuro che, se non indossati con equilibrio, possono far sembrare la pelle meno luminosa.

Allo stesso modo, ci sono tonalità più fredde – come il marrone spento o il blu navy – che tendono a sovraccaricare il look accentuando, di fatto, la stanchezza. Colori, invece, come il beige chiaro, il pesca o il rosa cipria – sfumature più calde – sono ottime per donare un aspetto vivace, più giovane e illuminare, di conseguenza, il viso. Il consiglio è, comunque, quello scegliere colori che stiano bene con la nostra carnagione.

Come cambiare look: l’abbigliamento da evitare

Alcuni capi, poi, possono farci sembrare più vecchi di quanto non siamo in realtà. Sono da evitare i vestiti troppo larghi, che non valorizzano la figura nascondendo le forme. Puntiamo su capi che siano ben strutturati e che sposino le linee naturali del corpo. Da evitare sono anche le gonne che arrivano al polpaccio o i pantaloni troppo lunghi.

Cerca di preferire gonne o pantaloni sopra la caviglia, che riescono a slanciare. Per quanto riguarda gli accessori, ricorri a una borsa o un paio di scarpe con un colore più acceso (soltanto uno). Infine, evita un look multicolor optando, invece, per una palette neutra e anche accessori eccessivi come orecchini o collane troppo grandi. Scopri l’outfit semplice perfetto per tutti i giorni e gli outfit più cool da copiare.