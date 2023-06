Questi alimenti sono da evitare se si vuole mantenere la linea: la lista dettagliata del dietologo

Una dieta sana e bilanciata è l’unico modo per restare in forma: quali sono gli alimenti da bandire per dimagrire?

Per perdere peso è necessario seguire un’alimentazione corretta a lungo termine, fare una leggera attività fisica e mantenere un equilibrio che diventi la base per la propria vita e non solo un momento. In questo modo il beneficio riguarda non solo la linea ma anche la salute. Per riuscire nel proprio obiettivo, è fondamentale farsi seguire da uno specialista, in grado di indicare gli alimenti che andrebbero evitati come punto di partenza per la dieta.

Tutti vorrebbero mantenere il proprio peso forma o dimagrire nel caso in cui ci siano chili in eccesso ma non sempre è facile. Nel tempo ovviamente gli studi hanno permesso di identificare i responsabili dell’aumento di peso e dunque di capire come arginare il fenomeno attraverso indicazioni mirate e dettagliate.

Gli alimenti da evitare per la dieta

Oggi a livello globale si registra una situazione preoccupante: c’è un sovrappeso dilagante e si tende a mangiare sempre più spesso per noia e non per reale appetito. Questo non fa che peggiorare le condizioni di salute. L’organismo dovrebbe ricevere ogni giorno ciò di cui ha bisogno per vivere bene, ossia sostanze nutritive essenziali come proteine, vitamine, omega 3.

Questo permette non solo di bilanciare il peso ma di proteggere dall’insorgenza di malattie importanti a livello cardiovascolare. Secondo il National Health Nutrion Program e gli enti che ne fanno parte è opportuno mangiare 5 volte al giorno con tre pasti principali e due spuntini, che devono essere organizzati in modo via via più restrittivo, partendo con colazione abbondante e arrivando la sera ad una cena molto leggera.

Secondo gli esperti dovremmo consumare ogni giorno: latticini, una fonte di proteine, frutta o verdura ad ogni pasto, alimenti integrali, una manciata di frutta secca e olio di oliva. A settimana invece bisogna considerare: due pesci (uno di tipo magro e l’altro grasso), carne rossa almeno una volta, 150 grammi di salumi ed un massimo di un bicchiere al giorno di vino.

Sarebbe poi necessario evitare cibi grassi, salati ed elaborati. Le bevande zuccherine possono essere consumate al massimo una volta a settimana ed è bene tenere a mente che non bisogna assolutamente andare oltre i 500 grammi di carne. Si può scegliere se cucinarla in una volta sola o meno.

Proseguendo, è possibile mangiare le uova un massimo di due volte a settimana e si può arrivare ad un limite di 10 bicchieri di vino settimanali ma non oltre. Queste sono indicazioni generali che chiunque potrebbe seguire. Attenersi allo schema giornaliero dei cibi da utilizzare può rivelarsi molto utile.