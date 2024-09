Questa crostata di mele resta umida e morbida all’interno e il profumo si sente fino al piano di sopra. Ti dico il mio segreto

Quando si prepara una crostata c’è un dubbio che ci assale: anche questa volta l’involucro non sarà morbido e l’interno sarà secco? Se la vostra paura è questa, oggi vi spieghiamo come correre immediatamente ai ripari e deliziarci con un dolce degno di essere chiamato tale, proveremo a spiegarmi cosa cambiare dalla tradizionale ricetta per ottenere finalmente il risultato che da tempo si sperava.

Questo dessert si presta a diventare il protagonista dell’autunno che giungerà fra qualche settimana. La crostata di mele, non lo si può negare, è in grado di mettere grandi e piccini d’accordo. Vediamo gli ingredienti ed i passaggi.

Crostata di mele, come preparare un dolce squisito

Per ottenere un consistenza da far leccare i baffi a chiunque, è doveroso seguire alcuni procedimenti. A voi non resta che prendere carta e penna e segnare tutti gli ingredienti e cosa più importanti i passaggi da seguire. Si tratta di una ricetta che vi stupirà, come quella della torta mimosa.

La crostata di mele è un must dell’autunno e, che dirvi, settembre è già arrivato e di conseguenza la stagione fra poche settimane entrerà nel vivo. Cosa c’è di più bello di stare comodi sul divano magari assaporando una buonissima torta? Non c’è più tempo da perdere è giunta l’ora di indossare il grembiule e mettersi alla prova. Partiamo dagli ingredienti di cui dobbiamo servirci per realizzare la frolla:

Farina 00 : 300 grammi;

: 300 grammi; Burro : 100 grammi;

: 100 grammi; Zucchero semolato : 100 grammi;

: 100 grammi; Latte freddo : 60 millilitri;

: 60 millilitri; Uovo : 1;

: 1; 1 cucchiaino di lievito per dolci ;

; 1 limone ;

; Un pizzico di sale.

Per il ripieno, invece dobbiamo acquistare i seguenti prodotti:

100 millilitri di acqua calda ;

; 5 mele ;

; 2 cucchiai di zucchero di canna;

1 cucchiaio di amido di mais ;

; 1 cucchiaini di cannella in polvere;

1 noce di burro ;

; Mezzo limone.

Il procedimento

Dopo aver procurato tutto l’occorrente, possiamo passare alla preparazione, ritagliamoci qualche minuto e iniziamo subito. Serviamoci di un robot da cucina e iniziamo collocando dentro tutti gli ingredienti: farina, zucchero, burro (dovrà essere freddo e a tagliato), lievito, sale, scorza di limone grattugiata, uovo e latte. A questo punto, azioniamo e frulliamo per qualche minuto.

Trascorso il tempo necessario, per intenderci quando saranno presenti diversi grumi, il composto dovrà essere trasferito su una superficie piana e bisognerà cominciare a lavorarlo con le mani, si tratta di un’operazione che dovrà essere svolta con gran velocità. Alla fine, compattiamo tutto e procediamo avvolgendo il tutto dentro la pellicola trasparente. Lasciamo riposare tutto per 30 minuti in frigorifero. Terminati questi passaggi, possiamo passare alla seconda fase, ovvero alla preparazione del composto cremoso. Cosa c’è da fare? In primis, è doveroso lavare le mele e sbucciarle. In secondo luogo, bisognerà tagliarle a cubetti. Collochiamo le mele in padella e aggiungiamo la cannella, lo zucchero di canna, burro, succo di limone e confettura di albicocca. Lasciamo cuocere a fuoco lento e mescoliamo. Nel frattempo, versiamo l’amido all’interno di un contenitore contenente acqua calda e mescoliamo, non appena noteremo che le mele sono morbide e dorate, aggiungiamo l’amido e continuiamo a mescolare. A fine cottura, trasferiamo tutto all’interno del mixer e frulliamo.

Torniamo adesso ad occuparci dell’impasto e stendiamone metà su un tavolo, serviamoci di un mattarello e cominciamo a lavorarla, ma attenzione atteniamoci ad avere uno spessore di circa mezzo centimetro. Adesso trasferiamo in una tortiera e aggiungiamo la crema di mele, assicuratevi che non si troppo calda. Tagliamo a strisce la parte rimanente dell’impasto e creiamo delle strisce da andare a posizionare in superficie. Con un coltello eliminiamo tutti gli eccessi. Adesso siamo pronti per prepararla, collochiamo in forno a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa 40 minuti. Il risultato sarà sorprendente, ma prima di gustarla lasciamo intiepidire all’interno di uno stampo.