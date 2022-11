Il modo più piacevole per bruciare calorie? Baciarsi

Il bacio è uno dei modi principali con cui si dimostra affetto e amore verso un’altra persona. Ma la cosa che tutti sottovalutano è che baciare è una vera e propria attività fisica che aumenta la frequenza cardiaca, rilascia ormoni e brucia calorie, che si tratti di un bacio romantico, appassionato o che sia il primo bacio.

Ebbene sì, baciare fa bruciare calorie. Non sono 800 calorie in 20 minuti ma si brucia. Quando lo si fa casualmente sul divano si bruciano circa 2 calorie al minuto, e più ci si fa prendere dalla passione del bacio e più le calorie bruciate aumentano.

Non ci sono ricerche che quantificano esattamente quante calorie si bruciano durante questa attività, ma si può fare una stima approssimativa del numero di calorie che si consuma in base a diversi fattori quali il peso, l’età, il sesso e l’intensità dell’attività. In fondo proprio come per qualsiasi attività fisica. Più vigoroso è l’esercizio, più calorie brucerai in meno tempo. Oppure, più pesi, più calorie puoi aspettarti di bruciare, piuttosto che più l’età è alta meno calorie puoi aspettarti di consumare.

Quante calorie si consumano baciandosi

Quante calorie si bruciano durante un bacio – Pixabay/ vanessagrima01

Per fare un esempio pratico, ci si può basare sulle calorie bruciate da una persona che pesa una media di 70 chili e che brucia 2 calorie al minuto di baci.

Se ci troviamo di fronte a baci casuali dati a tratti e senza grande impegno, il consumo di calorie non è altissimo, come in fondo non lo è neanche l’impegno che si mette nel bacio stesso. Quindi possiamo prevedere un consumo massimo che va da 5 a 26 calorie al minuto.

Altra storia quando il bacio è più appassionato e coinvolge più parti del corpo che si muovono. Inoltre, implica baciarsi attivamente per un periodo di tempo maggiore, quindi le calorie bruciate mediamente saranno di più, indicativamente per 30 minuti si consumano circa 150 calorie, una media di circa 5 calorie al minuto.