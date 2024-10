Scarpe per pantaloni stretti: i modelli più fashion da abbinare

Quali sono le scarpe per pantaloni stretti da sfoggiare con stile e abbinare in maniera corretta? Ecco i consigli fashion per jeans stretti sulla caviglia e i modelli a sigaretta o a tubo!

Quali sono le scarpe per pantaloni stretti da abbinare senza commettere errori di stile? Questa è una domanda molto popolare tra le fashion lover.

I pantaloni stretti, altrimenti detti skinny, sono tra i modelli più pratici e versatili in assoluto, sia durante la calda stagione che in quella fredda e infatti, si sono conquistati nuovamente un posto tra le tendenze dell’autunno inverno.

I modelli classici, neri, colorati o in denim, hanno la qualità di essere molto comodi e avere più destinazioni d’uso.

Ovviamente tutto dipende dagli accessori con cui deciderete di coordinare i vostri pantaloni stretti: a seconda del paio di scarpe che sceglierete di indossare, il risultato sarà un look completamente diverso.

Quali scarpe abbinare ai pantaloni stretti? I consigli di stile

L’abbinamento più fashion è quello tra jeans stretti e tacchi alti, le star ce lo dimostrano ogni giorno.

Se nella vostra agenda c’è un cocktail con le amiche o una cenetta con il vostro partner e non volete indossare un look troppo elegante, potreste optare per un paio di pantaloni stretti di questo tipo.

I modelli di scarpe da abbinare ai pantaloni stretti più belli con il tacco sono senza ombra di dubbio le décolleté con tacco stiletto o gli stivaletti neri, creazioni che renderanno i vostri outfit molto chic ma allo stesso tempo non eccessivamente formali.

Se le scarpe a punta non vi piacciono, potete optare per un paio di scarpe kitten heels e sfoggiare look alla moda e très chic.

Un abbinamento vincente riguardo le scarpe adatte per jeans stretti o comunque modelli di pantaloni skinny, sono le scarpe basse dal tocco bon ton.

Un look dallo stile classico e raffinato, molto amato ultimamente anche dalle fashion influencer, è quello con le ballerine o i mocassini abbinati ai pantaloni stretti alla caviglia.

Anche le sneakers conquistano un posto molto importante tra le scarpe da abbinare ai jeans skinny: da privilegiare le scarpe total white o quelle più di moda per la fredda stagione. Le sneakers, inoltre, se dalla suola alta, slanciano molto la figura.

Pantaloni dentro gli stivali: come indossarli al meglio

I pantaloni dentro gli stivali sono oramai un evergreen della fredda stagione.

Gli stivali, specialmente se alti, riescono a conquistare un posto nel guardaroba di quasi tutte le fashion addicted.

Il look può rivelarsi perfetto da indossare all day long, quindi questo tipo di abbinamento può essere sfoggiato sia in ambiti più chic che in occasioni più casual.

Se volete trascorrere una serata all’insegna del divertimento con le vostre amiche, potreste optare per un modello di pantaloni skinny total black e un paio di stivali con tacco. Non perdere i suggerimenti sugli stivali di tendenza per l’autunno inverno 2024 – 2025!