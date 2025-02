Notino, i profumi gourmet da avere assolutamente per la primavera estate

Dalle note particolari che richiamano i dolci più amati di tutto il mondo, i profumi gourmet di Notino sono da provare almeno una volta nella vita. Se desideri dare quel tocco in più al tuo look, il profumo potrebbe fare la differenza.

Quali sono le fragranze che non dovrebbero mancare nel tuo beauty case? Se ami i profumi dolci ma allo stesso tempo intensi e duraturi, ecco i prodotti che puoi acquistare comodamente da casa sul sito di Notino.

I profumi Gourmet di Notino da provare assolutamente

Dalle note irresistibili che esprimono passione e sensualità, chi ama mettere in risalto il look con la fragranza non può non provare i profumi gourmet di Notino.

Oltre a dare quel tocco di personalità in più al tuo stile, Notino ti permette di risparmiare e di acquistare i profumi più richiesti del momento a prezzi convenienti. Spesso, inoltre, Notino propone dei codici sconto da applicare direttamente in fase di acquisto così da risparmiare ancora di più. Ma quali sono i profumi gourmet da provare?

Ne abbiamo selezionati tre che potrai iniziare ad usare a partire da questa primavera: i tuoi look saranno ancora più speciali!

Devotion Eau de Parfum di Dolce & Gabbana

Da non perdere sicuramente il tanto amato Devotion Eau de Parfum di Dolce & Gabbana, caratterizzato da note di vaniglia, agrumi e fiori d’arancio. Una fragranza gourmand che evoca sensazione di piacere grazie alle note che ricordano ingredienti golosi.

SOL Cheirosa ’62 di Sol de Janeiro

Anche il SOL Cheirosa ’62 di Sol de Janeiro è un profumo da provare. Il profumo dell’estate che tutte vorranno avere quest’anno è proprio lui, grazie alla sua composizione di fragranze come pistacchio, mandorle, vaniglia, caramello dolci e gelsomino. In contrasto con il legno di sandalo, questo profumo è ispirato allo stile di vita brasiliano. Su Notino hai la possibilità di provare il profumo nella confezione 8 ml a soli 20 euro.

Berry Blast di Pink Sugar

Una delle fragranze più economiche da provare è la Berry Blast di Pink Sugar. La confezione da 100 ml la paghi solamente 14,50 euro, puoi portarla sempre con te e avere a portata di mano una fragranza che ricorda lo zucchero filato e dolci a base di ciliegia, fragoline di bosco, more, mirtillo e vaniglia. Un profumo fruttato gourmand che ti permette di esaltare la femminilità in un solo gesto!