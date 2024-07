3 prodotti Kiko a meno di 20 euro per la tua skincare

Quali sono i prodotti Kiko in saldo per la skincare? Ecco 3 prodotti scontati del 70% da acquistare online o nei negozi!

I prodotti Kiko in saldo per la skincare potrebbero dare una svolta alla tua routine di bellezza. Il brand italiano Kiko si prende cura della pelle con prodotti professionali pensati per tutte le esigenze. Dal make up alla skincare, con l’inizio dei saldi è doveroso comprare quei must have che fino ad ora hai lasciato nel carrello.

Oltre il 70% di sconto su alcuni prodotti che potrebbero tornare utili per la tua beauty routine notturna e mattutina, ecco quali sono i prodotti per la cura della pelle da acquistare assolutamente spendendo meno di 20 euro!

Kiko, i prodotti must have da comprare con i saldi

Quali sono i prodotti must have da acquistare con i saldi da Kiko? Eccone 3 con cui potrai rendere la tua skincare da soli 5 passaggi ancora più efficace!

Blue Me Solid Face

Un prodotto molto utile per la cura della tua pelle è il Blue Me Solid Face, ovvero il duo viso con detergente e scrub in formato solido. Un prodotto completamente vegano, all’interno della confezione potrai trovare 3 stelline, due blu e una verde.

Le prime sono detergenti arricchiti da olio di mirtilli recuperati, perfetti per ottenere una pelle morbida e pulita, mentre la seconda stella, ovvero quella verde, è uno scrub contenente particelle naturali di bambù con lo scopo di esfoliare la pelle in maniera delicata.

La texture diventa granulosa non appena entra in contatto con la pelle umida. Va utilizzata una o due volte a settimana in base alle proprie esigenze. La pelle del viso risulterà molto più levigata! Il duo viso detergente e scrub in formato solido lo trovi scontato del 73% sia online che nei negozi fisici!

The Little Mermaid Refeshing Globe

Per rendere la tua beauty routine molto più efficace gli strumenti per la skincare possono tornare molto utili. Come l’applicatore in sfera per massaggiare il viso e il contorno occhi a forma di bacchetta magica. Kiko, infatti, ha progettato il suo The Little Mermaid Refeshing Globe ispirandosi proprio alla Disney.

Perfetto da utilizzare per donare una sensazione di freschezza alla pelle del viso. Si consiglia di posizionare l’applicatore in frigorifero 15 minuti prima dell’utilizzo e di procedere con dei movimenti delicati. Ricorda molto il Jade Roller, ovvero il rullo di giada che ti permette di prenderti cura del tuo viso! Lo puoi trovare scontato del 70%.

The Little Mermaid Body Scrub

Sempre della stessa linea Disney, Kiko ha ideato il prodotto ideale per la cura del corpo. La skincare, infatti, non riguarda solamente la cura del viso, ma anche delle altre zone del corpo come braccia, gambe e busto.

Per rimuovere le impurità e ottenere così una pelle più morbida e liscia, lo scrub esfoliante di Kiko potrebbe decisamente essere d’aiuto. Arricchito con estratto di limone, papaya e ananas, lo trovi scontato del 68% e con meno di 6 euro potrai iniziare a prenderti cura del tuo corpo!