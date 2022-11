I prodotti make-up salvavita da avere sempre (e per sempre) in borsa

Nella nota pellicola romantica “Come farsi lasciare in dieci giorni” si dice che la borsa di una donna sia “la sua segreta fonte di potere. Là dentro ci sono tanti segreti oscuri e pericolosi di cui noi poveri maschietti non dovremo sapere nulla“. Come smentire tale veritiera affermazione? Praticamente impossibile.

La tendenza ossessiva di molte di noi ad infilare nella propria it-bag di turno qualsivoglia oggetto possa, anche solo lontanamente, tornare utile fuori dalle quattro mura di casa è un dato di fatto. Ma quali sono i veri alleati da avere realmente sempre a portata di mano?

I “make-up essentials” da portare con sé

Madonna – Foto Instagram @madonna

E no, non stiamo affatto parlando del tipico trio chiavi-portafogli-telefono. Quello non è il nostro campo! Ecco quali prodotti make-up, salvavita nonché salva-look, non possono mancare nella propria borsetta a scanso di ogni “si sa mai”: