Problemi di digestione nei bambini: i rimedi naturali che funzionano contro l’indigestione

I problemi di digestione nei bambini sono più comuni di quanto si possa pensare. Si possono, infatti, manifestare in diversi modi: ad esempio, con il classico mal di pancia, coliche, vomito, diarrea o stipsi. Si tratta di problemi che possono causare preoccupazione nei genitori.

Fortunatamente, esistono diversi rimedi che possono alleviare l’antipatica sintomatologia. Scopriamo quali sono i problemi di digestione nei bambini e i rimedi naturali che funzionano contro i problemi di stomaco.

I sintomi della cattiva digestione nei bambini, le cause e quanto dura

I sintomi della cattiva digestione nei bambini sono diversi. Potrebbe, infatti, capitare che si manifestino – come detto prima – coliche, mal di pancia, diarrea o stipsi, ma anche che i bambini si trovino a vomitare cibo non digerito dopo ore. Della sintomatologia, fanno parte anche dolori allo stomaco, nausea, debolezza, sudorazione, brividi e febbre. In presenza di vomito, potrebbe trattarsi di virus o indigestione? Se troppo prolungato nei tempi, potrebbe trattarsi della prima opzione.

Nel secondo caso, invece, le cause sono spesso legate al troppo cibo ingerito, a una dieta poco equilibrata, intolleranze alimentari, colpo di freddo, bibite fredde, colpo d’aria, attività fisiche intense dopo aver mangiato o stress. Generalmente, si tratta di sintomi che possono manifestarsi durante pranzi e cene abbondanti – quindi, durante le festività – ricchi di grassi e zuccheri. Ovviamente, l’apparato digestivo dei bambini è più delicato di quello degli adulti e i blocchi digestivi possono essere più frequenti.

Ma quanto dura la cattiva digestione nei bambini? Generalmente, si tratta di malesseri che sono passeggeri e che passano, con l’aiuto di qualche rimedio e mangiando in modo sano e adeguato.

I rimedi della nonna contro la cattiva digestione e il mal di pancia nei bambini: quando preoccuparsi

Sarebbe utile far vomitare il bambino, per liberarlo dal cibo indigesto. In alternativa, andrebbe messo a riposo con la pancia tenuta al caldo, sorseggiando bevande calde e facendo un massaggio alla pancia. Meglio, poi, che mangi in bianco senza forzarlo. Ad esempio, procedendo con una colazione a base di tè deteinato e fette biscotatte, pasta o riso in bianco con un filo di olio a pranzo, mele e stessa cosa a cena.

Ovviamente, è importante che beva acqua naturale a piccoli sorsi. Possono essere utili anche degli infusi di camomilla. Il consiglio è, comunque, quello di chiedere consiglio al proprio pediatra. Quando preoccuparsi? Se in un paio di giorni i sintomi non dovessero cambiare, rivolgetevi nuovamente al medico. Scoprite anche a che età dare ai bambini il cellulare e come svegliare i bambini per andare a scuola.