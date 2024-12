A che età dare ai bambini il cellulare: quando è il momento giusto secondo gli esperti

C’è un’età per tutto, anche per i cellulari. Gli studi parlano chiaro e i rischi per la salute, durante l’infanzia, sono diversi.

Viviamo in un mondo digitalizzato, in cui è praticamente impossibile non ricorrere alla tecnologia. Quando si parla di bambini, poi, le cose sono ancora più complesse, perché bisogna impartire un’educazione che faccia comprendere il corretto utilizzo dei dispositivi elettronici. Ci sono, infatti, alcuni rischi dietro l’angolo a cui occorre fare attenzione.

Bisogna interrogarsi sul fatto se si tratta di una reale necessità o più un desiderio che riguarda i figli. A che età dare ai bambini il cellulare, quindi? Scopriamo insieme quando è il momento giusto secondo gli esperti.

Ci sono danni causati dal cellulare sui bambini

L’uso precoce degli smartphone non è affatto innocuo, come potrebbe sembrare a molti. Sono, infatti, diversi gli studi che hanno messo in evidenza i danni causati dal cellulare sui bambini. Tra questi ci sono ritardi cognitivi – in special modo quando si parla di bambini molto piccoli e il loro cervello si sta sviluppando – scatti d’ira, deficit dell’attenzione, riduzione dell’attività fisica e disturbi dell’apprendimento.

Della sintomatologia fanno, poi, parte depressione e ansia, oltre al maggiore rischio di sovrappeso, obesità, disturbi del sonno e diabete. Senza considerare il peggioramento del rendimento scolastico. Nell’età dell’adolescenza, entrano anche in gioco i pericoli che riguardano il cyberbullismo, motivo per cui è necessario affrontare il discorso con i propri figli in modo tale da prepararli al meglio. È necessario spiegare che lo smartphone non è un giocattolo, ma un oggetto che ha un valore economico e che va usato con intelligenza.

A che età i bambini possono avere il cellulare: il parere degli esperti

È corretto dare il cellulare a bambini di 2 anni, 8 anni, 10 anni, 11 anni, 12 anni, quindi? Secondo diversi studi – come quelli pubblicati sulla Nation Library of Medicine – si sono interrogati sull’utilizzo degli smartphone e su quando sia giusto che i bambini ne entrino in possesso. Gli effetti negativi – come detto – sono diversi e tutti, per la maggior parte, a carico della salute mentale.

Stando alla ricerca condotta da Sapien Labs, la salute mentale peggiora quando si riceve il primo smartphone. Sono stati analizzati i dati di 27.969 giovani provenienti da 41 Paesi del mondo. Circa il 74% hanno ricevuto il primo smartphone a 6 anni e manifestato stress e altri disturbi legati alla salute. Dato che, invece, è sceso al 52% negli intervistati che hanno ricevuto il primo smartphone a 15 anni. Sebbene siano quasi essenziali nella vita di tutti i giorni – pensiamo ai genitori che preferiscono monitorare la posizione dei figli o rimanere in contatto con loro – bisogna tenere in considerazione, prima di tutto, il benessere e la salute.

Il ricercatore della Stern School of Business della New York University, Zach Rausch, si è espresso chiaramente in merito, dichiarando l’importanza di tenere lontani gli smartphone dai bambini. L’età consigliabile per cominciare? 14 anni, che corrispondono all’inizio della scuola superiore. Del resto, si tratta dell’età in cui ha inizio l’adolescenza e il bisogno di creare una propria indipendenza con le prime vere relazioni sociali e le uscite da soli. Infine, è importante che i genitori guidino i figli verso un uso responsabile della tecnologia, cercando di spiegare il significato di privacy e sicurezza. Scoprite come si divertivano gli adolescenti degli Anni ’80, senza smartphone e tecnologia.