E se la prossima coppia reale fosse questa? Il principe del Marocco con lei...

Moulay Hassan, principe del Marocco, secondo i gossip più freschi sarebbe al centro di succosi gossip che lo vedrebbero con lei, una delle eredi di famiglia reale più seguite e osservate del momento… Di chi stiamo parlando? Seguiteci un secondo…

Il principe del Marocco e Leonor di Spagna insieme?

Foto Instagram | @leonorandsofia.ofspain – Leonor di Spagna

C’è una favola che sboccia tra i gossip di mezzo mondo e ora sembra farsi sempre più insistente. Secondo i rumors, il principe del Marocco, Moulay Hassan, potrebbe avere una relazione con la splendida Leonor di Spagna, e i due giovanissimi eredi reali potrebbero dar vita a una delle favole moderne più belle e seguite di sempre.

Ne sarebbero convinte le cronache rosa d’oltremare che, nelle ultime ore, stanno rilanciando quanto riportato mesi fa da El Español sulla presunta storia d’amore tra i due. Verità o suggestione? Non è dato saperlo, ma basta soltanto l’odore di un sentimento così fresco e nuovo a far fibrillare i cuori di migliaia di persone.

Pare che sui social la faccenda abbia già avuto importante risonanza e ora non si parlerebbe d’altro che di un finale da fiaba: la futura regina di Spagna e il futuro re del Marocco insieme sulle ali di un’unione capace di farci dimenticare Meghan e Harry…. Forse.

Già, perché dall’altra parte dell’Oceano, tutt’altri gossip stanno investendo la coppia che abbiamo appena citato e si arriva addirittura a parlare dell’orizzonte di un divorzio per un presunto tradimento.

Davvero i Sussex si lasceranno? Non è dato saperlo, per il momento, ma è chiaro che il brivido di una favola romantica come quella che si darebbe per concreta tra i reali di Marocco e Spagna sarebbe in grado di annullare tutto il marcio che bolle nella pentola dei pettegolezzi.

Il principe e la principessa, stavolta, potrebbero dar vita a un finale da “e vissero felici e contenti“, smentendo così le malelingue in fatto di amori “usa e getta” tra le star e catapultandoci in un sogno da “mille e una notte”. Chissà cosa ne pensano le rispettive famiglie reali…