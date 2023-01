Perché Harry ha definito Camilla “pericolosa” nel suo libro Spare

Tra le righe del libro Spare, che racconta la storia del principe Harry, ci sono cose che nessuno immaginava. Cose dell’altro mondo, direbbe oggi la compianta nonna Elisabetta II, in grado di scatenare uno choc su scala planetaria difficile da digerire e soprattutto da dimenticare. Esattamente come la notizia della lite feroce per la barba prima del Royal wedding, di cui vi abbiamo parlato qualche articolo fa.

Il duca di Sussex, secondogenito “ribelle” di re Carlo e Lady Diana, non le manda a dire e rivela qualcosa di sconvolgente non solo sulla Royal family in cui è nato e cresciuto – fino al clamoroso addio firmato con la moglie Meghan Markle -, ma in particolare sul fratello maggiore, William, e… sulla regina consorte Camilla, matrigna che arriva a definire “pericolosa” tra le pagine della sua biografia. Ma perché un tale aggettivo? Lo ha rivelato lui stesso, poche ore prima dell’uscita ufficiale del libro che ha fatto tremare la Corona inglese fin dal suo titolo…

La rivelazione choc di Harry sulla regina consorte Camilla

Harry stavolta ne ha per tutti, nessuno escluso. Compresa la regina consorte Camilla. Durante un’intervista a Good Morning America, a ridosso dell’uscita ufficiale del suo libro biografico Spare, il principe e duca di Sussex ha spiegato perché ha definito la matrigna “pericolosa”: “Non la vedo come una cattiva matrigna. Vedo qualcuno che si è sposato in questa istituzione e ha fatto tutto il possibile per migliorare la propria reputazione“.

Addirittura è emerso che sia Harry che William avrebbero premuto perché il padre, Carlo, non la sposasse, finendo però per preferire la felicità del genitore alle loro paure e diffidenze nei confronti della donna che ha preso il posto della loro mamma, Lady Diana.

“Ho un’enorme compassione per Camilla – ha proseguito il principe Harry nella sua intervista –, essendo la terza persona nel matrimonio dei miei genitori (…). Aveva una reputazione e un’immagine da riabilitare, e qualunque conversazione accadesse, qualunque affare o scambio fosse fatto all’inizio, era portata a credere che quello sarebbe stato il modo migliore per farlo“.

Secondo Harry, le cui parole in queste ore stanno scuotendo l’intero pianeta con un carico di rivelazioni sempre più esplosive, Camilla sarebbe pericolosa anche per la sua occulta collaborazione con i media, da sempre “nemico pubblico” numero uno di Lady D.

Camilla, a detta di Harry, avrebbe cercato di spianare la strada alle sue nozze con Carlo, dopo il rumoroso divorzio da Diana, senza risparmiare strizzatine d’occhio e confidenze sottobanco a favore di alcuni tabloid: “Questo l’ha resa pericolosa, a causa delle connessioni che stava creando all’interno della stampa britannica. E c’era un’aperta volontà da entrambe le parti di scambiare informazioni. E con una famiglia costruita sulla gerarchia, e con lei, sulla strada per diventare regina consorte, ci sarebbero state persone o cadaveri lasciati per strada a causa di ciò“.