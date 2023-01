Per il Principe Harry è una questione di barba: dura lite con William

Un ordine di William a Harry, disatteso prima delle nozze con Meghan Markle, avrebbe fatto infuriare il maggiore dei figli di re Carlo alimentando una frattura ormai insanabile con il “piccolo di casa”: l’ultima rivelazione del principe Harry nel suo libro Spare odora di colpo di grazia per il primogenito di Lady Diana e apre a una nuova ondata di rancore che sarà davvero difficile dimenticare. Tutto per una questione di… barba!

Cosa non sapevi di William e Harry: la lite per la barba prima delle nozze con Meghan

Foto Shutterstock | Koca Vehbi – William e Harry

Che la guerra intestina alla Royal family sia ormai più che aperta, e prossima a rompere per sempre gli equilibri dei Windsor, appare chiaro. Ma non sapevi affatto che, tra i retroscena mai svelati finora dal secondogenito di re Carlo e Lady Diana, si celasse qualcosa di simile. Pare infatti che nel suo libro Spare, pietra dello scandalo che ha fatto tremare la Corona inglese già dal titolo (Spare = Ruota di scorta), Harry abbia inferto il colpo di grazia al fratello maggiore William raccontando un episodio che nessuno immaginava. E che direbbe molto del presunto carattere autoritario e dispettoso del primo figlio del nuovo sovrano.

Nel libro, Harry avrebbe affermato che William si sarebbe infuriato oltremodo dopo che la nonna, la compianta regina Elisabetta II, gli avrebbe accordato il permesso di tenere la barba al suo matrimonio con Meghan Markle.

Lo sposo con la barba, un “privilegio” che Sua Maestà avrebbe concesso soltanto al piccolo di casa infischiandosene di protocolli e regole come quelle che, invece, sarebbero rigidamente imposte al nipote maggiore William. Quest’ultimo, erede al trono più discusso del mondo, non avrebbe potuto fare altro che radersi continuamente fin dopo il servizio militare, vedendosi da sempre negata la possibilità di mostrarsi in pubblico con il “pelo sul viso”.

Una violenta lite tra fratelli sarebbe scoppiata proprio per questo, a poche ore dalla celebrazione delle nozze dei Sussex, e avrebbe visto William ordinare invano al fratellino di radersi così come lui sarebbe stato sempre costretto a fare nel corso degli anni. Appreso del permesso della nonna, la sua furia sarebbe aumentata a dismisura arrivando ad accusare Harry di mettere la regina in una “posizione scomoda” per via del debole che, a suo dire, avrebbe nutrito per il nipotino più giovane al punto da renderla incapace di dirgli di no. Insomma, questione di barba, ma anche di presunti doppi pesi e misure dietro le quinte dell’immagine impeccabile di Buckingham Palace… Dopo la prima scioccante rivelazione su William che Harry aveva fatto, ecco l’altra mazzata che scatena il nuovo terremoto.