Dopo giorni di concitazione a Buckingham Palace, in seguito allo scandalo provocato dall’intervista di Harry e Meghan, la Regina Elisabetta può finalmente trovare un po’ di conforto, con il ritorno a palazzo del principe Filippo. Ieri, il duca di Edimburgo ha lasciato l’ospedale dove era ricoverato da circa un mese, per fare ritorno a casa, dove i familiari lo attendono con trepidazione.

Leggi anche: Il principe Carlo continua a non voler commentare l’intervista di Harry e Meghan

Filippo era ricoverato da un mese

Il principe Filippo, in procinto di compiere 100 anni a giugno, era stato ricoverato inizialmente in un’ala privata del King Edward VII, nel quartiere londinese di Marylebone. Successivamente, era stato trasferito nel più attrezzato St Bartholomew’s Hospital, centro di eccellenza in ambito cardiologico, per un piccolo intervento al cuore, per tornare infine al King Edward VII.

Il duca di Edimburgo è tornato a Buckingham Palace

Nelle ultime settimane, le condizioni di salute del duca avevano destato preoccupazione a corte, vista la veneranda età di Filippo, tanto che il principe Carlo in persona si sarebbe recato più volte in visita all’ospedale. Nonostante le timide rassicurazioni di William e Camilla, i sudditi hanno temuto il peggio, quando Carlo si è improvvisamente presentato in ospedale durante la prima fase del ricovero. Ad ogni modo, pare che il consorte della Regina Elisabetta si sia ripreso, giusto in tempo per affrontare la bufera che si è abbattuta settimana scorsa su Buckingham Palace, dopo l’intervista di Harry e Meghan.

Leggi anche: La regina rompe il silenzio e risponde all’intervista di Meghan e Harry da Oprah

Cosa pensa Filippo dell’intervista di Harry e Meghan

Non è dato sapere se Filippo sia stato messo al corrente della situazione durante la sua degenza in ospedale. Ma non c’è dubbio che gli basterà aprire un qualsiasi quotidiano londinese per scoprire che cosa è accaduto in sua assenza. Ad ogni modo, il duca di Edimburgo non ha ancora lasciato alcuna dichiarazione. Non ci resta dunque che attendere un cenno da Palazzo!