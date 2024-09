Preserva la salute dei tuoi capelli così: le (cattive) abitudini da evitare soprattutto di notte

Avere capelli in salute, che siano belli da vedere e da toccare, è importante per molti, ci sono però delle abitudini che sono dannose.

Curare la propria immagine è importante per molti, donne e uomini, convinti di come questa possa essere considerata un biglietto da visita fondamentale quando ci rapportiamo con gli altri. Non a caso, c’è chi è disposto a fare sacrifici importanti pur di raggiungere l’obiettivo, non solo curando l’alimentazione e facendo esercizio fisico, ma anche prestando attenzione al proprio abbigliamento. Se si vuole raggiungere un risultato ancora più importante non si può prescindere dai capelli, che hanno un ruolo cruciale, essendo la parte che incornicia il volto.

Scegliere il taglio e il colore che meglio valorizza i lineamenti può essere determinante, per questo c’è chi si reca presso saloni di parrucchieri rinomati, ma costosi. Se non si vuole rendere vana la spesa, si deve però proseguire anche a casa, eliminando abitudini che possono essere deleterie.

Le abitudini sbagliate che fanno male ai capelli

Affidarsi a un buon parrucchiere è solo il primo passo se si vogliono avere capelli belli da vedere e da toccare. La cura della propria chioma, e questo vale sia per le donne sia per gli uomini, deve poi proseguire anche a casa. Ci sono delle abitudini che possono però avere in tanti e che si tende ad avere senza pensarci troppo, ma che sono in realtà sbagliate. Molti le mettono in atto prima di andare a dormire, convinti che possano garantire benefici, ma in realtà si ottiene l’effetto opposto. Saperlo non può che essere determinante.

A sottolinearlo è la dermatologa Lindsey Marie Zubritsky, che ha indicato al sito Well+Good cosa non si dovrebbe mai fare nei momenti precedenti a quando ci si corica per evitare che il cuoio capelluto a lungo andare si indebolisca. Tanti hanno la tendenza a fare la doccia, chi lo fa non dovrebbe mai tenere i capelli bagnati, quando sono umidi diventano più fragili e tendono a cadere. Meglio quindi perdere un po’ di tempo e asciugarli.

Allo stesso modo, è sbagliato anche tenerli legati, questo esercita una pressione costante, che diventa più evidente quando si toglierà l’elastico. Difficilmente non si troveranno capelli che resteranno legati a esso.

Molti potrebbero non immaginarlo nemmeno, ma si dovrebbe prestare valutare quale federa del cuscino usare, proprio perché è la parte che resta a stretto contatto con i capelli. Il cotone sarebbe da evitare perché troppo ruvido, meglio optare per quelle in raso o in seta, che risultano essere più morbide.

È scorretto infine anche mettersi a letto senza avere eliminato del tutto prodotti quali gel o lacche, che possono ostruire i pori.

Se invece si desidera avere un bell’effetto non si può prescindere dall’alimentazione equilibrata, in grado di garantire all’organismo tutti i nutrimenti di cui ha bisogno. Una carenza di proteine può debilitare la chioma rendendola più sottile e fragile, per questo non dovrebbero mancare carne, pesce e legumi. Mai inoltre dimenticare minerali e oligoelementi, contenuti in frutta e verdura.