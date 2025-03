“Possibilità di un ritorno di fiamma”: l’ex coppia del GF si ritrova all’Isola dei Famosi?

I due ex concorrenti del GF si sono lasciati ma Mediaset avrebbe pensato di farli ritrovare nella prossima edizione de L’Isola dei famosi, in arrivo in primavera.

I palinsesti Mediaset per la prossima primavera preannunciano ottime notizie per gli appassionati dei reality show. Se il GF si sta avviando alla conclusione, con l’ultima puntata prevista per lunedì 31 marzo, un altro reality è già pronto ad approdare su Canale 5. Si tratta di The Couple, il nuovo format condotto da Ilary Blasi che corrisponde allo spin off del GF spagnolo, il Gran Hermano Duo.

La data di partenza del programma non è ancora ufficiale ma, nonostante indiscrezioni circa un presunto stop, anche l’Isola de famosi tornerà regolarmente in onda in questa stagione televisiva. Al momento non esistono nomi ufficiali in merito al cast, ma un’indiscrezione lanciata nella scorse ore da Deianira Marzano ha scatenato i fan: un’ex coppia di fidanzati (e di gieffini) potrebbe ritrovarsi proprio in Honduras.

Isola dei Famosi, un’ex coppia (già vista) al GF potrebbe approdare nel reality: ipotesi e smentite

Veronica Gentili alla conduzione, Simona Ventura nei panni di unica opinionista e Pierpaolo Pretelli in quelli di inviato in Honduras. Sono queste le ultime indiscrezioni (sempre più accreditate) sulla nuova edizione de L’Isola dei famosi, che dovrebbe approdare su Canale 5 nel mese di maggio. I nomi dei papabili naufraghi, al momento, non sono noti, ma Deianira Marzano ha lanciato una ‘bomba’ che sta facendo molto discutere.

“Una coppia di ex fidanzati ed ex concorrenti del GF Vip è stata fortemente voluta all’Isola dei famosi perché la possibilità di un ritorno di fiamma potrebbe far salire gli ascolti“, ha scritto l’esperta di gossip nelle sue stories di Instagram. I nomi dei presunti naufraghi non sono stati citati, ma sui social sono partite ipotesi e congetture. C’è chi ha pensato ad Alex Belli e Delia Duran, ma la Marzano ha specificato che solo la seconda avrebbe fatto i provini per il programma. La coppia più gettonata, però, è un’altra.

In tantissimi, leggendo il gossip lanciato da Deianira, hanno immediatamente pensato a Mirko Brunetti e Perla Vatiero, protagonisti della passata edizione del GF (dopo aver partecipato a Temptation Island). Questo perché la blogger ha parlato di fandom e quello dei Perletti è stato senza dubbio uno dei più grandi e attivi della storia del reality. Il programma avrebbe pensato proprio a loro?

Al momento non sono arrivate smentite o conferme da parte dei diretti interessati, ma a fornire una nuova indiscrezione è stato Amedeo Venza. Attraverso il suo profilo Instagram, il blogger ha riportato che Mirko Brunetti avrebbe detto ‘no’ all’Isola, aggiungendo: “sogno infranto per le fans”. Secondo Venza, quindi, l’idea di portare i Perletti in Honduras era reale, ma sarebbe stato Brunetti a far ‘saltare’ tutto.