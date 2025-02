“A marzo mi operano al cuore”: l’annuncio dell’ex vincitrice del Grande Fratello

L’attuale edizione del Grande Fratello prosegue tra ripescaggi improvvisi, nuovi concorrenti e continue discussioni tra gli inquilini. Il pubblico dovrà attendere ancora diversi mesi prima di scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio e, nella casa più spiata della tv, tutto può ancora cambiare prima del gran finale.

A proposito di vincitori, nelle scorse ore una delle ex concorrenti più amate della storia del programma ha aggiornato i fan circa il suo stato di salute. Nel giorni scorsi, un post condiviso sui suoi canali social aveva allarmato i followers, ma solo nello studio di Verissimo l’ex gieffina ha rivelato i dettagli del suo problema, annunciando di doversi sottoporre a un intervento al cuore il prossimo marzo.

Grande Fratello, l’ex vincitrice a Verissimo: “Non sapevo cosa avevo”, a marzo l’intervento

“Gli ultimi due anni sono stati difficili perché non sapevo cosa avevo e quindi continuavo con i ritmi serrati. Al contempo avevo le gambe che mi cedevano, il fiato sempre più corto, giramenti di testa… La cosa che mi premeva di più è che sapevo che c’era qualcosa, ma non sapevo che cosa”. Inizia così il racconto di Nikita Pelizon, una degli ospiti di Slivia Toffanin della puntata di Verissimo trasmessa sabato 1 febbraio.

Nel talk show di Canale 5, la vincitrice del Grande Fratello nel 2022 ha raccontato di aver scoperto di recente di avere dei problemi al cuore. “Adesso sono un po’ rincuorata perché almeno so che cosa ho. Ho diverse cose, una tra queste, per la quale mi sottoporrò all’intervento, è il DIA (difetto del setto interatriale), che in realtà se è piccolo è gestibile, ma con gli anni si è ingrandito. Facendo tantissimo sport, nessuno l’aveva mai trovato”.

Un problema che, come raccontato dalla Pelizon, le ha causato una ischemia lo scorso maggio: “All’ospedale mi avevano detto che ero svenuta e che sicuramente era lo stress, ma tornando a casa io mi sentivo molto strana”. L’ex gieffina racconta i suoi sintomi con cui ha dovuto fare i conti per diverso tempo dopo il malore, tra cui perdita di memoria, aritmia e stanchezza eccessiva sia fisica che mentale.

“Per tre mesi io ero così. Ora ho cambiato totalmente la mia vita, ho deciso di mettermi al primo posto e fare un breve break. Ho rallentato tutti i ritmi e perciò sto leggermente meglio, appena riinizio a correre è un problema”, ha specificato Nikita. Che, il prossimo marzo, dovrà sottoporsi ad un intervento: “Da lì dovrebbe sistemarsi gran parte delle cose”.