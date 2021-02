Ad ognuna la sua pratica e funzionale porta mascherina

La mascherina è ormai da quasi un anno entrata a far parte della nostra quotidianità. Strumento di fondamentale importanza per la prevenzione del Coronavirus, non possiamo più farne a meno quando andiamo a fare la spesa, incontriamo gli amici o facciamo una passeggiata in centro.

Porta mascherine, da quelle in plastica a quelle in tessuto

Contenitore in plastica

Il porta mascherine SmartSafe è partico e compatto, in plastica rigida e perfetto per portare i vostri dispositivi di protezione individuale ovunque vogliate. Venduto in un pack da 4 contenitori in colorazioni diverse, è ottimo da dividere con i membri della famiglia o gli amici.

Foto Amazon | Smart Safe Porta Mascherine

Custodia per mascherine morbida

La custodi ideata da 4 Mask è perfetta per tutti i tipi di dispositivi di protezione individuale, da quelle chirurgiche a quelle in tessuto. Inoltre, oltre ad essere Made in Italy, è lavabile e riutilizzabile. Dal design compatto e tascabile, è adatto sia agli adulti che ai bambini ed è disponibile in nero, rosa e rosso.

Foto Amazon | Level Up – Custodia porta mascherina da borsa

Custodia rigida con moschettone

Questo porta mascherine di Dioxide, disponibile su Amazon, è perfetto per tutti coloro che vogliono avere il proprio dispositivo di protezione individuale sempre a portata di mano. Grazie al pratico moschettone, infatti, la custodia può essere facilmente agganciata a zaini e borse.

Realizzata in plastica rigida, la custodia, venduta in un pack da due pezzi, può contenute più dispositivi e può essere igienizzata e lavata con prodotti adatti alla plastica e alla superfici stampate.

Foto Amazon | Dioxide 2pcs Custodia Rigida per Mascherina

Kit porta mascherina con bracciale igienizzante

Questo kit è l’ideale per tutti coloro che vogliono avere a portata di mano la propria mascherina e un gel igienizzate, sempre utile in questo periodo.

Il kit, adatto per adulti e bambini, è pratico e comodo e venduto appunto insieme al pratico bracciale porta disinfettante.

Foto Amazon | Kit Porta Mascherina Chirurgica + Reggi Mascherina Chirurgica + Bracciale Igienizzante Silicone (Blu-Rosa-Nero)

Contenitore in tessuto con stampe

Per chi non vuole rinunciare ad un tocco di stile e colore, le mini pochette multicolor di Nudge sono perfette. Realizzate con materiali antimacchia e impermeabili, questi contenitori sono disponibili in quattro colorazioni e hanno dimensioni ridotte.

Il pack, disponibile su Amazon, è composto da 8 pochette portaoggetti e 2 ganci, per avere sempre a portata di mano il proprio dispositivo di protezione individuale.