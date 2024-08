Pori dilatati del viso, i rimedi naturali più efficaci

I rimedi naturali più efficaci per contrastare i pori dilatati del viso. Scopri anche le cause e la beauty routine adatta!

Esistono creme miracolose o rimedi naturali efficaci per chiudere definitivamente i cosiddetti pori dilatati che si formano sul viso specialmente sulla zona T, ovvero fronte, naso e mento? Ebbene sì, sembrerebbero esserci dei rimedi della nonna in grado di contrastare il problema e ottenere nel giro di poco tempo una pelle del viso fresca, morbida e ben idratata.

Quali sono i prodotti più efficaci? Sicuramente li hai nella dispensa della cucina, tirali fuori e inizia a creare il tuo rimedio contro i pori dilatati del viso!

Come chiudere i pori dilatati con i rimedi della nonna

Oltre alla famosa zona T, i pori dilatati possono comparire anche sulle guance. Per capire bene come trattare il problema è importante capire come avviene la dilatazione dei pori. Innanzitutto bisogna sapere che questi ultimi sono delle micro aperture della pelle dalle quali fuori esce il sebo, importante per proteggere l’epidermide.

Quindi, avere del sebo sulla pelle del viso è più che normale, il problema subentra quando il sebo inizia ad essere eccessivo. Questo problema, tipico della pelle grassa, potrebbe ostruire i pori e di conseguenza dilatarli, ed ecco quindi la comparsa dei pori dilatati. Inoltre, questo fastidio potrebbe causare una pelle più lucida, unta e una texture per nulla regolare.

Quali sono i motivi per cui i pori potrebbero dilatarsi a causa dell’eccesso di sebo? Le motivazioni potrebbero essere molteplici, ad esempio una dieta poco equilibrata potrebbe essere il problema principale. Anche gli ormoni giocano un ruolo molto importante per quanto riguarda la pelle, così come una skincare scorretta o una scarsa cura della pelle potrebbero a lungo andare danneggiare la cute.

Oltre a iniziare a seguire una beauty routine adatta alle tue esigenze, potresti provare a risolvere il problema con i rimedi fai da te naturali. Ad esempio potresti preparare una maschera a base di succo di limone e albume dell’uovo: ti basterà unire l’albume di un nuovo ad un cucchiaino di succo di limone ed esfoliare la pelle del viso con la miscela preparata. Effettua dei movimenti circolari delicati altrimenti rischi di irritare la pelle!

Un altro modo naturale per contrastare il problema è usare una soluzione di acqua e aceto di mele da applicare sul viso con l’aiuto di un batuffolo di cotone. Può diventare un perfetto sostituto del tuo tonico fino a quando i pori non saranno più dilatati.

Rimedia dell’argilla verde per creare delle maschere fai da te da applicare sul viso, questo ingrediente è molto utile per combattere la pelle grassa a tendenza acneica con pori dilatati. Non perdere i nostri consigli su come prendersi cura dei pori dilatati durante la beauty routine!