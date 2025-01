Con i ponti e le festività del 2025 potrai andare spesso in vacanza

Come organizzare le vacanze e le ferie per il nuovo anno? Scopri il calendario dei ponti e le festività del 2025!

Per capire come sfruttare al meglio i giorni di vacanza e soprattutto quando andare in ferie, ecco i ponti e le festività del 2025. Questo è un anno ricco di ponti, motivo per cui è doveroso mettersi a ragionare prima per capire quali sono le combinazioni ideali per farsi anche solo una piccola vacanza con gli amici o con la famiglia.

Di seguito troverai il calendario del 2025 e se il tuo lavoro te lo permette potrai avere oltre 30 giorni di vacanza per tutto l’anno! Incredibile, vero? Ecco come.

I ponti e le festività del 2025, cosa sapere riguardo il calendario del nuovo anno

Inizia a prendere appunti e a segnare nero su bianco tutti i ponti e le festività del nuovo anno. Nel 2025 ci sarà da divertirsi, infatti, sempre se il tuo lavoro te lo consente, potresti trascorrere tantissime gite fuori porta anche infrasettimanali. Ecco cosa dice il calendario!

Di seguito l’elenco delle festività del 2025 in ordine cronologico:

Mercoledì 1 gennaio: Capodanno

6 gennaio: Epifania Domenica 20 aprile: Pasqua

21 aprile: Pasquetta Venerdì 25 aprile: Festa della Liberazione

1 maggio: Festa dei Lavoratori Lunedì 2 giugno: Festa della Repubblica

15 agosto: Ferragosto Sabato 1 novembre: Ognissanti

8 dicembre: Immacolata Concezione Giovedì 25 dicembre: Natale

Come avrai potuto notare, esclusa ovviamente la Pasqua, le festività sono quasi tutte infrasettimanali.

Per quanto riguarda i ponti, infatti, sarà possibile avere un weekend lungo sin dall’inizio dell’anno, grazie all’Epifania che capita proprio di lunedì. In questo modo, dopo aver trascorso il 1° gennaio a casa per celebrare l’inizio del nuovo anno, avrai la possibilità di fare un weekend lungo e rientrare direttamente martedì 7.

Il 25 aprile sarà un venerdì, mentre il 1 maggio sarà di giovedì, quindi potrai prenderti dei giorni di ferie (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì) e ottenere così più di una settimana di vacanza grazie alle festività.

Anche il 2 giugno avrai la possibilità di prenderti un weekend lungo e fare una gita fuori porta o andare al mare per il fine settimana poiché capita proprio di lunedì.

Anche se è la settimana in cui tanti sono in ferie, nel caso in cui tu sia al lavoro, potrai fare una piccola vacanza a Ferragosto, poiché sarà un venerdì, e rilassarti fino a domenica.

Altro fine settimana lungo anche a dicembre, grazie alla festa dell’Immacolata Concezione che sarà un lunedì, mentre per Natale e Santo Stefano la settimana di vacanze inizierà a partire proprio dal giovedì!

Insomma, con un minimo di organizzazione sarà possibile passare più tempo con la famiglia e godersi i momenti di festa in tranquillità.