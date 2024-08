Ferragosto, da festa pagana a celebrazione cattolica. Storia e curiosità

In molti si domandano ancora oggi perché il ferragosto viene festeggiato. Rientra nelle festività del calendario, tanta gente è in ferie e molte attività chiudono per celebrare al meglio questa giornata tanto attesa. Sembra quasi rappresentare la fine dell’estate, infatti dopo Ferragosto tante persone rientrano nella propria routine quotidiana.

Qual è la storia legata al Ferragosto? Ecco alcuni curiosità che forse ancora non conosci sul perché si celebra il Ferragosto e il motivo per cui il giorno scelto è proprio il 15 agosto. Scopriamo di più su questa festa con tradizioni anche cattoliche!

Perché si festeggia il Ferragosto: curiosità che forse non conosci

Il ferragosto nasce nell’Antica Roma, infatti il nome ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti, ovvero il riposo di Augusto.

Si tratta del primo imperatore romano, ovvero Ottaviano Augusto, motivo per cui anche il mese di agosto si chiama in questo modo. L’imperatore istituì nel 18 a.C un periodo di riposo e divertimento proprio in questo mese. Durante il mese di agosto, infatti, venivano organizzate diverse attività come corse di cavalli e tanto altro ancora.

Il ferragosto nasce come festa pagana, infatti inizialmente veniva festeggiato il 1° giorno di agosto, anche se le varie attività continuavano ad essere proposte anche nei giorni successivi. Il motivo principale per cui l’imperatore decise di rendere agosto il mese di riposo era legato alla fine dei lavori nei campi.

Attorno al VII secolo, la Chiesa Cattolica iniziò a celebrare l’Assunzione di Maria, fissata per il 15 del mese. Ecco che quindi da festa pagana il Ferragosto è diventato una festa legata al Cattolicesimo.

Ad oggi questo è un giorno tanto atteso da molti, non tanto per celebrare l’Assunzione di Maria ma per il semplice piacere di festeggiare un giorno di festa. Son tante le persone che decidono di organizzare falò in spiaggia, picnic, grigliate e giornate all’aperto in compagnia dei propri amici o della famiglia.

Son tante le attività proposte per ferragosto, ad esempio molti locali organizzano eventi specifichi per divertirsi e celebrare l’ultima festa dell’estate. Alcune località invece seguono la tradizione dei festeggiamenti risalenti alle antiche tradizioni romane e al Cattolicesimo. Ad esempio, a Sassari il 15 di agosto viene organizzata una processione religiosa, diventata nel 2013 Patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Ecco, quindi, spiegati i motivi per cui Ferragosto è una festa a tutti gli effetti, tanto da essere segnata in rosso sul calendario, e il motivo per cui cade ogni anno proprio il giorno 15 del mese.