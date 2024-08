Il falò in spiaggia è vietato per legge? Cosa devi sapere a riguardo

Durante l’estate può capitare di organizzarsi con degli amici e trascorrere la notte in spiaggia davanti ad un falò. Specialmente nella notte tra il 14 e il 15 agosto son tante le persone che si riuniscono in spiaggia con tende, cibo e musica per organizzare il famoso falò di ferragosto e stare in compagnia dei propri amici.

Il falò in spiaggia si può fare senza problemi? Cosa dice la legge a riguardo? Ecco cosa dovresti sapere se stai organizzando un falò in spiaggia con gli amici.

Falò in spiaggia, le regole che devi rispettare

Stare in spiaggia è sicuramente un piacere per tutti, rimanerci per tutta la notte potrebbe invece essere divertente ma allo stesso tempo rischioso. Cosa dice la legge riguardo i famosi falò fatti per fare baldoria insieme al proprio gruppo di amici?

Secondo la normativa vigente è possibile accendere il fuoco solo se segnalato dall’autorità forestale e nelle aree ben attrezzate. Per quanto riguarda le spiagge è quasi impossibile trovare la segnaletica di questo tipo perché tutelate dalle ordinanze comunali.

Sicuramente è vietato fare il falò presso gli stabilimenti, a meno che non vi sia stato concesso dal titolare. Per quanto riguarda le spiagge libere, invece, è rischioso perché potresti mettere in pericolo l’incolumità pubblica provocando un incendio. Se sei nei pressi di una vegetazione secca o di erba, il propagarsi delle fiamme avverrebbe in maniera molto veloce.

Bisogna quindi prestare molta attenzione a dove accendere il falò in spiaggia. Nonostante ciò, bisogna assolutamente informarsi sulle normative del Comune. Ogni Comune, infatti, potrebbe avere delle proprie ordinanze che solitamente riguardano proprio la settimana di Ferragosto, giorni in cui i falò in spiaggia potrebbero aumentare di molto.

In questo caso, però, non si andrebbe incontro a reati ma a sanzioni amministrative. Questo è ciò che dice la legge riguardo i falò in spiaggia, sempre meglio informarsi e scegliere con cura il luogo in cui accendere il falò per evitare di creare danni e disagi all’ambiente circostante e mettere in pericolo le altre persone nei pressi della spiaggia.

Chi organizza un falò ovviamente desidera festeggiare tutta la notte, ma chi va per trascorrere una serata romantica o in compagnia di pochi amici intimi potrebbe anche portare con sé una tenda in cui dormire. Dormire in spiaggia è legale?

A quanto pare non c’è una legge che lo vieti, anche se sarebbe meglio portare con sé un sacco a pelo al posto della tenda. Tende da campeggio, roulotte o gazebi potrebbero attirare di più l’attenzione e ricevere l’accusa di occupazione abusiva del suolo pubblico andando incontro a sanzioni amministrative. Il reato invece subentra se viene istallata una bancarella con scopo di lucro.