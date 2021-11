Da sempre capo simbolo delle popolazioni indigene di tutto il mondo, il poncho torna nelle passerelle della moda prêt-à-porter e, di conseguenza, nei nostri armadi. Già perché è impossibile non rimanere estasiate dalla bellezza di questo capospalla, così semplice e allo stesso tempo originale.

Sia il modello classico che le sue declinazioni più fashion, la mantella e la cappa, si sono visti nelle collezioni dei più grandi stilisti poiché tutti hanno rivisitato il poncho con contaminazioni stilistiche. E proprio contaminazione è la parola chiave questo autunno: il poncho, infatti, unisce popoli e tradizioni, culture e folklore in un unico capo d’abbigliamento.

Il trend della stagione sarà indossarlo sopra a piumini e giacche in pelle, per creare contrasti e outfit sempre più originali e del tutto personali. Chi lo ama classico a righe, chi con le frange, chi lo preferisce tinta unita nelle nuance più chiare e chi, invece, lo esige estroso e coloratissimo. Una cosa unisce tutte: non possiamo farne a meno!

Vediamo allora i modelli che ci hanno colpito di più e corriamo in negozio!

Caldissimo in lana è una coccola invernale

H&M propone il modello classico, super semplice ma perfetto per completare gli outfit casual chic che ci piacciono tanto con un tocco di eleganza. Il colore è il più autunnale possibile, il marrone chiaro melange, e la linea è chiusa sul davanti ma rappresa sopra la spalla così da creare un leggero movimento.

Foto H&M

Immancabile nel nostro guardaroba, questo poncho è caldissimo poiché composto da lana e cashmere: non vediamo l’ora di indossarlo sopra i nostri jeans preferiti!

Oversize e multicolor per infonderci buonumore

Questo modello è un’anteprima di Natale, un preludio coloratissimo dei giorni di festa che ci attendono tra poco più di un mese, e con il suo cappuccio e i pom pom noi lo amiamo già!

Foto Zara

Il poncho over di Zara è semplicemente adorabile con i suoi colori caotici che ci regalano uno sprazzo di buonumore anche nei giorni di pioggia che il lungo inverno ci riserva. Inoltre è caldissimo poiché in misto lana jaquard, le maniche sono lunghe e il taglio oversize lo rende una super tendenza di stagione!

Indecise sul look? Il double face è quello che ci vuole

Da indossare sopra a un piumino, per creare contrasti stilistici e stare più al caldo, ma anche da tenere su un maglione e dei pantaloni a palazzo per essere al top anche in ufficio. Questo poncho di Benetton in viscosa è eleganza allo stato puro ed è quello che ci vuole per chi è sempre indecisa nello scegliere l’outfit del giorno: il double face risolve ogni problema!

Foto Benetton

Il modello è aperto sul davanti ma con un unico grande passante per chiuderlo a piacere, creando una decorazione tono su tono davvero speciale. Il contrasto della stampa a quadri, da un lato con base nera e dall’altro con base nude, permette abbinamenti originali e raffinati. Cosa vogliamo di più?