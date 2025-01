Con il cotechino avanzato ho preparato delle polpette semplici e sfiziose

Il cenone di Capodanno è andato a buon fine, gli ospiti son rimasti tutti soddisfatti e il tuo menu ha accontentato tutte le richieste. Il cotechino con le lenticchie di fine anno è stato un successone, nonostante ciò però è avanzata un po’ di carne. Cosa fare con il cotechino avanzato?

Abbiamo la ricetta giusta per te, ovvero queste polpette di cotechino da preparare in men che non si dica. Ecco quindi come evitare di buttare via il cotechino avanzato del cenone di Capodanno e ottenere così un secondo facile e sfizioso che potrebbero apprezzare anche i piccoli di casa!

Come preparare la ricetta delle polpette di cotechino

Da preparare per il pranzo del 1° gennaio o per una cena sfiziosa e veloce, in alternativa puoi sempre preparare le polpette di cotechino e congelarle.

In questo modo potrai consumarle quando vorrai nei prossimi giorni, magari accompagnate da un contorno di patate o di verdure cotte al vapore.

Di seguito la ricetta per la preparazione delle polpette di cotechino!

Ingredienti

350 gr di cotechino

2 cucchiai colmi di pangrattato

1 fetta di pancarrè

30 ml di latte

1 uovo

1/2 cucchiaino di origano secco

sale

Procedimento

Per poter preparare le polpette di cotechino dovrai innanzitutto schiacciare il cotechino cotto con una forchetta. A questo punto dovrai prendere la fetta di pancarrè e immergerla in un bicchiere di latte. Quindi strizza il pane e sgretolalo all’interno della ciotola in cui hai messo il cotechino. Versa il latte avanzato, aggiungi l’uovo e il pangrattato. Inizia ad amalgamare, poi unisci il sale e l’origano secco. Impasta con le mani per qualche minuto, dovrai ottenere un composto facile da lavorare. Quindi inizia a formare le tue polpette. Prendi una teglia e ricoprila con della carta forno, poi posiziona le tue polpette di cotechino una accanto all’altra. Bagna la superficie delle polpette con un filo d’olio extra vergine di oliva e inforna a 180 gradi per circa 20 minuti. Tira fuori le tue polpette di cotechino e portarle in tavola ancora calde!

In alternativa puoi friggere le tue polpette, in questo caso ti suggeriamo di passarle prima nell’uovo sbattuto poi nel pangrattato. Per delle polpette ancora più sfiziose posiziona al centro di ogni polpetta un pezzo di formaggio a piacere.

In questo modo non butterai via il cotechino avanzato e riuscirai a mangiarlo in maniera differente anche nei giorni a seguire!