Cotechino, i segreti per sgrassarlo e cuocerlo al meglio

Come sgrassare il cotechino? La ricetta da seguire e i consigli per ottenere un cotechino morbido e sfizioso!

La notte di Capodanno è sempre più vicina, tra le pietanze da portare in tavola non può mancare il cotechino accompagnato da una piccola porzione di lenticchie. Un piatto tipico dell’ultimo giorno dell’anno per augurarsi un anno nuovo ricco di soldi e felicità, ecco perché son tante le persone che decidono di gustare il piatto proprio allo scoccare della mezzanotte.

Come sgrassare il cotechino e prepararlo al meglio per tutta la famiglia? Di seguito troverai alcuni suggerimenti su come cuocere il cotechino nei migliori dei modi e alcune accortezze da seguire per ottenere un piatto ricco di sapore.

Come sgrassare il cotechino, consigli per un piatto coi fiocchi

Per poter ottenere un ottimo cotechino bisogna seguire alcune accortezze. Infatti questo tipo di pietanza rischia di rompersi durante la cottura o di risultare troppo pesante, motivo per cui è importante sgrassarlo e cuocerlo in un determinato modo.

Di seguito troverai tutti gli step per la cottura del cotechino e soprattutto il suggerimento da non evitare per sgrassarlo prima di cuocerlo. Così facendo otterrai una carne morbida e sfiziosa ma soprattutto saporita al punto giusto!

Per poter ottenere un cotechino coi fiocchi bisogna innanzitutto immergerlo in una bacinella piena di acqua fredda per tutta la notte. In questo modo otterrai una carne molto più morbida.

Quindi riprendi il cotechino il giorno dopo e crea dei piccoli fori con i rebbi di una forchetta. Questo ti aiuterà ad evitare la rottura durante la cottura. Prendi una pentola abbastanza grande e riempila d’acqua, poi immergi il cotechino e lascialo riposare in ammollo per un’altra ora.

Porta a bollore l’acqua, la fiamma però dovrà essere al minimo. Questo è lo step fondamentale per sgrassare il cotechino, quindi non saltarlo assolutamente! Lascia cuocere il cotechino per circa 1 ora e mezza, puoi anche lasciarlo cuocere per 2 ore piene. A questo punto dovrai lasciarlo raffreddare nell’acqua in cui è stato cotto.

Il cotechino è pronto per essere servito, puoi portarlo in tavola con delle lenticchie semplici oppure con un altro contorno sfizioso come il purè di patate.

Segui nel dettaglio il procedimento qui sopra, puoi anche preparare il cotechino il giorno prima e riscaldarlo il giorno dopo tagliato direttamente a fettine.

Come avrai notato non è difficile cuocere e sgrassare il cotechino, l’importante è farlo seguendo i nostri suggerimenti soprattutto per evitare che si sfaldi e rovinare così la cena di Capodanno!