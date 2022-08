Poesie da matrimonio: idee per il discorso agli sposi

Ok, i vostri migliori amici si sposano e vi tocca fare un discorso da matrimonio davanti a decine di invitati. Ma qui arriva il “brutto”: non sapete da dove cominciare. Se siete in questa situazione, ecco come risolvere la questione facendo tutti felici e contenti (magari usando poche parole, ma fondamentali per rendere memorabile cerimonia e ricevimento). Mai pensato alle poesie?

Il discorso per gli sposi: come rendere memorabile un matrimonio

Vi siete mai trovate a fare un discorso agli sposi, senza sapere da dove cominciare? Bene, se anche per voi rompere il ghiaccio a parole è dura, niente di meglio di alcuni consigli sulla dedica da fare nel giorno più bello!

Andiamo a vedere nel dettaglio come confezionare una dedica sorprendente e tutta da ricordare…

Il testimone di nozze

Il discorso o la lettera agli sposi da parte dei testimoni di nozze uno dei momenti più belli di un matrimonio. Se siete state scelte per affiancare la sposa o lo sposo sull’altare, sappiate che il vostro ruolo è molto importante.

Non si tratta semplicemente di un “incarico” che vi viene affidato per motivi affettivi: essere un testimone di nozze ha anche una valenza giuridica.

La vostra firma sull’atto di matrimonio attesta legalmente l’unione. Ma arriva anche il momento del ricevimento e buona parte delle aspettative, degli sposi e non solo, si condensa sulle parole che usciranno dalla vostra bocca…

Si tratta sicuramente di un momento speciale ma, se volete rendere memorabile la vostra presenza, vi consigliamo di non sottovalutare il vostro messaggio di auguri.

Come scrivere il discorso agli sposi

Anche se non siete tra i testimoni di nozze, potreste essere chiamate a pronunciare qualche parola per contribuire al grande giorno con una dedica speciale.

Quindi ricordate: un conto è scrivere un biglietto, un altro è tenere un discorso davanti a una platea di persone. A tal proposito, ecco le regole d’oro così che il vostro discorso sia:

Spontaneo . Prima di tutto rilassati, non è un esame né un convegno di lavoro, sei tra amici. Meglio studiare qualche giorno prima delle nozze, così da evitare di tenere in mano un foglio e apparire innaturale. Potrebbe essere utile esercitarsi a casa prima del gran giorno…

. Prima di tutto rilassati, non è un esame né un convegno di lavoro, sei tra amici. Meglio studiare qualche giorno prima delle nozze, così da evitare di tenere in mano un foglio e apparire innaturale. Potrebbe essere utile esercitarsi a casa prima del gran giorno… Breve . Il discorso perfetto dura pochi minuti, quindi il tuo non dovrà essere lungo. Certo non dovrai limitarti a un “ Viva gli sposi! ”, ma non puoi nemmeno correre il rischio di annoiare festeggiati e invitati con inutili giri di parole. Costruisci il tuo intervento intorno ai punti chiave della storia (gli aneddoti divertenti sugli sposi sono sempre i benvenuti!).

. Il discorso perfetto dura pochi minuti, quindi il tuo non dovrà essere lungo. Certo non dovrai limitarti a un “ ”, ma non puoi nemmeno correre il rischio di annoiare festeggiati e con inutili giri di parole. Costruisci il tuo intervento intorno ai punti chiave della storia (gli sono sempre i benvenuti!). Accattivante. Tra un brindisi e l’altro potrebbe essere difficile prendere la parola. Non iniziare a parlare da un momento all’altro, ma cattura l’attenzione con un semplice “Signori e signore, gradirei parlarvi“…

Poesie sull’amore per il discorso agli sposi

Ecco alcune poesie che potete usare per una dedica originale. Sono versi d’amore da cui potrete prendere spunto o che potrete leggere integralmente durante il vostro discorso agli sposi:

“Sposo beato, le nozze dei tuoi sogni

sono compiute. È tua

la fanciulla che ami.

O sposa, tu sei

tutta grazia: i tuoi occhi

son dolci, il bel viso

è tutto amore…

O sposo,

felice sposo,

noi fanciulle canteremo

questa notte,

il tuo amore e la tua sposa

profumata di viola,

canteremo questa notte”…

(Saffo)

“Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre.

Starete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni.

E insieme nella silenziosa memoria di dio.

Ma vi sia spazio nella vostra unione, e tra voi danzino i venti dei cieli.

Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore:

piuttosto vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime.

Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa.

Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane.

Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo,

come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di musica uguale.

Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro,

poiché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori.

E siate uniti, ma non troppo vicini,

le colonne del tempio se ergono distanti,

e la quercia e il cipresso non crescono

l’una all’ombra dell’altro”.

(Gibran)

“Nel tuo sonno, al limite sei sogni,

aspetto guardando in silenzio il tuo viso,

come la stella del mattino che appare

per prima alla tua finestra.

Con i miei occhi berrò il primo sorriso che,

come un germoglio, sboccerà sulle tue labbra semiaperte.

Il mio destino è solo questo”.

(Rabindranath Tagore)

Frasi di matrimonio da usare per il discorso agli sposi

Ecco alcune brevi frasi di matrimonio utili per comporre una lettera agli sposi da parte dei testimoni o degli amici più cari:

Avete unito le vostre vite: che il nodo sia indissolubile e dolcissimo.

Tanti cari auguri di una dolce, eterne, splendida luna di miele.

La gioia che provate ora vi accompagni per tutta la vita, e questo giorno sia per voi un ricordo indimenticabile.

Con la speranza che l’impegno che prendete oggi sia un alla felicità di tutta una vita in due.

Il sapervi così felicemente uniti, ci rallegra tanto, per questo ci auguriamo che il vostro avvenire sia sempre luminoso come in questo giorno.

State iniziando una nuova vita insieme. Buona Fortuna e auguri di tutto cuore.

Fortuna e auguri di tutto cuore. Questo giorno di grande gioia sia per voi solo l’inizio di una lunghissima sequenza di splendidi e interminabili momenti. Tantissimi auguri.

Oggi si avvera un sogno: siete sposi. Amatevi sempre come ora. Felicitazioni e auguri vivissimi di un radioso futuro insieme.

Che la passione, l’amore, e la reciproca stima vi leghino sempre l’una all’altro come oggi.

La vostra vita insieme inizia oggi. Il mio augurio è che il vostro futuro sia sempre rosa.

Camminare insieme per la strada della vita talvolta può essere difficile, ma il vostro amore vi insegnerà come farlo.

Il discorso agli sposi da parte dei testimoni di nozze o degli amici, può esser reso ancora più significativo con alcune citazioni bibliche. Le frasi perfette da matrimonio, insomma, di certo non mancano…