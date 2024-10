Storie di donne, storie da ascoltare: i migliori podcast al femminile

Negli ultimi anni i podcast sono diventati uno dei mezzi di comunicazione più popolari. Offrono contenuti accessibili, variegati e spesso di grande profondità. Grazie alla possibilità di ascoltarli ovunque e in qualsiasi momento, rappresentano un’opportunità unica per informarsi, divertirsi o riflettere su temi di ogni genere.

Tra i vari filoni tematici i podcast al femminile stanno guadagnando sempre più rilevanza, dando voce a donne di diverse esperienze e background ed affrontando questioni legate a temi di grande interesse e attualità Abbiamo preparato una selezione di otto podcast che mettono al centro la figura femminile e che meritano di essere ascoltati. Ve li proponiamo in ordine casuale, non si tratta di una classifica ma di un semplice elenco.

I migliori podcast al femminile

I podcast realizzati da donne per le donne offrono contenuti ricchi che spaziano nelle tematiche più disparate, dalla moda alla maternità, passando per la carriera, l’empowerment femminile, la lotta alla violenza di genere e la cronaca.

Ogni programma ha un’identità forte e unica, ma tutti hanno in comune l’obiettivo di dare voce alle donne e alle loro storie, contribuendo a un dibattito sociale e culturale sempre più necessario.

1. Nessuna è perfetta, il podcast di Maria Latella

Condotto dalla celebre giornalista, scrittrice e conduttrice Maria Latella, Nessuna è perfetta è un podcast che esplora l’universo femminile mettendo in discussione l’idea che le donne debbano fare tutto, sempre al meglio, sia sul lavoro che nella vita privata. La Latella invita le donne a trovare soddisfazione in ciò che sono, piuttosto che aspirare alla perfezione.

Con umorismo e autenticità, il podcast offre consigli pratici per affrontare la quotidianità, come la gestione degli impegni e il delicato equilibrio tra vita professionale e personale. Ospiti speciali donne e uomini che condividono le proprie esperienze, fornendo soluzioni e spunti di riflessione su come vivere meglio, il tutto con leggerezza e ironia.

2. Donne di parola, il nuovo podcast dedicato alle voci della radio italiana

Realizzato per RaiPlay Sound e online da domenica 6 ottobre, Donne di parola celebra i 100 anni di storia della radio italiana attraverso le voci femminili che hanno plasmato il linguaggio radiofonico. Marta Perrotta, docente e studiosa, racconta le vite di grandi donne, mettendo in luce il ruolo fondamentale che queste donne hanno avuto nella modernizzazione e democratizzazione della radio in Italia. Si parte dalle prime trasmissioni dell’EIAR, che iniziarono il 6 ottobre 1924, per arrivare ai giorni nostri.

Protagoniste del podcast saranno, tra le altre, Maria Pia Moretti, Federica Taddei, Dina Luce, Elena Doni, Barbara Marchand, Rossella Panarese, Anna Garofalo, Lidia Motta – che fu una tra le prime donne dirigenti della Rai – fino ad arrivare a Raffaella Carrà, Mina, Franca Valeri, Monica Vitti e Anna Marchesini. Attraverso testimonianze dirette e frammenti audio, il podcast celebra il contributo delle donne alla cultura radiofonica, dando spazio a figure spesso dimenticate, ma di straordinaria importanza.

3. Presenti e future – Francesca Milano

In un Paese dove il tasso di occupazione femminile è ancora basso, Presenti e future si propone di raccontare storie di donne che hanno raggiunto posizioni di rilievo in settori come la tecnologia, il terzo settore e la finanza. Condotto dalla giornalista Francesca Milano, il podcast ospita figure femminili di spicco che dialogano con giovani studentesse, trasformando ogni episodio in una sorta di mentoring in formato audio.

Il programma parte del progetto “Changed By Women” dell’Università Bocconi, è un’ispirazione per chiunque voglia rompere gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro e ambisca a raggiungere il successo in campi tradizionalmente dominati dagli uomini.

4. Sailor. Anatomia del corpo attraverso la moda – Maria Luisa Frisa e Chiara Tagliaferri

Sailor è un viaggio affascinante nel mondo della moda, raccontato attraverso l’evoluzione del corpo femminile. Creato dalla critica d’arte Maria Luisa Frisa e dalla scrittrice Chiara Tagliaferri in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana questo podcast esplora come la moda abbia plasmato e ridefinito i corpi e la società.

Con la partecipazione di noti direttori creativi e stilisti tra i quali Maria Grazia Chiuri, Alessandro Michele, Pierpaolo Piccioli e Francesco Risso, ogni episodio mette in luce come le tendenze e i capi di abbigliamento abbiano raccontato storie, a volte rompendo i confini. Tra i temi affrontati, la trasformazione della femminilità e l’immaginario legato a figure iconiche come Coco Chanel. Un podcast che, mese dopo mese, offre una prospettiva unica sulla moda e sul suo impatto sociale. La copertina della serie è stata realizzata da Elisa Seitzinger e la sigla originale di Sailor è un regalo di Lorenzo Cherubini (Jovanotti).

5. Voci di donne, il podcast contro la violenza di genere

È online da tre anni ma vale sempre la pena di ascoltarlo, perché il tema purtroppo continua ad essere di stretta attualità. Promosso dall’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne del Consiglio Regionale della Campania, Voci di donne raccoglie sette testimonianze di donne sopravvissute alla violenza domestica. Le loro storie, narrate da attrici come Cristina Donadio, Marianna Fontana e Ludovica Nasti, diventano simbolo di speranza e rinascita.

Ogni episodio è seguito da un’analisi delle operatrici dei centri antiviolenza e si propone di offrire strumenti per comprendere e combattere questo dramma sociale. Il podcast è una risorsa preziosa per chiunque desideri approfondire il tema della violenza di genere e contribuire a una maggiore consapevolezza collettiva.

6. Protagoniste: donne al centro della storia – Vera Santillo

Protagoniste è un podcast narrativo creato e condotto da Vera Santillo, che mette al centro donne ordinarie, ma straordinarie nella loro unicità. Attraverso racconti ispirati a testimonianze dirette e indirette, Santillo celebra la diversità femminile senza concentrarsi solo su figure eccezionali o famose.

Le storie esplorano l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature, evidenziando le esperienze di donne comuni che, pur non apparendo nei libri di storia, hanno un impatto profondo sulla vita di tutti i giorni. Un podcast emozionante e ricco di umanità, che esplora la quotidianità delle donne con autenticità e rispetto.

7. Un Paese per Mamme, un podcast sulla genitorialità

Un Paese per Mamme è un podcast che affronta la maternità e la genitorialità con un approccio riflessivo e inclusivo. Condotto da Alessandra Bellasio, ostetrica, e Daniela Pesce, scrittrice e creatrice digitale, il podcast parla della maternità senza tabù e ne discute i falsi miti affrontando le varie fasi dalla gravidanza, al parto, all’allattamento, al rientro a casa e alla ricerca di un equilibrio tra essere mamma ed essere donna, compagna, lavoratrice, proponendo un dialogo aperto su come la società debba sostenere i genitori in modo pratico e concreto.

Le puntate offrono uno spazio di riflessione su come i modelli tradizionali non siano più sufficienti, auspicando un rinnovamento culturale che coinvolga l’intera comunità. Un podcast imperdibile per chiunque sia interessato alla genitorialità moderna.

8. Elisa True Crime – Elisa De Marco

Di tutt’altro genere il nuovo podcast di Elisa De Marco, che dopo il grande successo Elisa True Crime, la cui stagione di esordio è stata costantemente in vetta alle classifiche, ora è tornata con “Delitti Invisibili – I crimini della porta accanto” dove ripercorre enigmi, omicidi e sparizioni di un’Italia avvolta nel silenzio.

Ogni settimana, Elisa racconta storie di crimini efferati e casi irrisolti, esplorando in profondità la psicologia di vittime e colpevoli. Con rispetto e attenzione ai dettagli, le sue narrazioni tengono il pubblico incollato puntata dopo puntata.