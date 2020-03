View this post on Instagram

#Bibbiano #Veleno La storia si ripete? I bambini della Val d'Enza venivano allontanati perché ai servizi sociali erano convinti dell'esistenza di una rete di pedofili satanisti e cannibali a cui venivano venduti. È quello che emege dai nuovi documenti che riportano gli interrogatori delle persone legate alla vicenda di Bibbiano. Leggete: "Monopoli mi disse che alla base di ciò vi era una cerchia di persone, che mi lasciò intendere essere molto potenti e dedite alla pedofilia, cerchia a cui le famiglie dei bambini da loro protetti avevano venduto i propri figli per soddisfare le pulsioni sessuali del gruppo. MONOPOLI MI DISSE, CON PARTICOLARE ENFASI, CHE IL MOTIVO PER CUI AVEVANO SOTTRATTO I BIMBI ALLE FAMIGLIE… STAVA PROPRIO NEL FATTO CHE TALI BIMBI ERANO QUELLI VENDUTI A QUESTA SORTA DI SETTA. In tale racconto Monopoli mi diede per certi questi abusi sessuali rituali, aggiungendo che loro avevano allontanato i bambini a seguito di lampanti prove delle violenze sessuali subite, tra cui mi parlò di pratiche estreme che avevano provocato lo svenimento di alcuni bambini, documentate da certificati medici indiscutibili." "Le situazioni si riferivano a racconti dei bambini da cui emergeva la sussistenza di omicidi di altri bambini, ma anche ad altri episodi di cannibalismo e rituali religiosi satanici…. La simbologia raccontata sia da Monopoli che dalla Bolognini si rifaceva alla presenza del bosco, delle maschere, dei camionisti e del sangue. La Bolognini diceva che in Val d’Enza vi erano degli elementi in comune col caso dei pedofili nella Bassa Modenese." "Secondo quanto ritenuto, tale rete era composta da persone molto influenti quali magistrati, ecclesiastici e appartenenti alle forze dell’ordine quali carabinieri e poliziotti. La Anghinolfi riteneva che tale rete di pedofili fosse collegata o simile a quella che aveva operato nella vicenda di cronaca conosciuta come “i diavoli della bassa modenese”. In una occasione mi disse anche di ritenere che il piccolo Tommaso Onofri potesse essere stato vittima della citata rete." Non è mai stata dimostrata l'esistenza di alcuna setta.