Raffaella Carrà, uno stile senza tempo

Raffaella Carrà, la regina di stile della tv italiana ci ha lasciato. La splendida conduttrice è stata un’icona fashion come pochissime altre, trend e must have l’hanno seguita di pari passo e non pochi stilisti si sono ispirati al suo mood nel corso degli anni. Diamo uno sguardo insieme ai look più interessanti sfoggiati dagli anni ’60 a oggi.

Ma anche qui da noi i nomi delle fashion icons sono tanti e quello di Raffaella Carrà è decisamente in cima a ogni classifica. Raffaella Maria Roberta Pelloni nasce a Bologna il 18 giugno 1943 e tra le altre cose che riempiono il suo curriculum ci sono i ruoli di conduttrice televisiva, showgirl, attrice, cantante, ballerina e autrice. Insomma, un’artista a 360 gradi che però in tutti questi anni si è fatta notare soprattutto per il suo stile molto, molto eccentrico, soprattutto per i tempi in cui molti dei suoi look più celebri sono stati scelti.

La “Raffa Nazionale” cominciò la sua carriera come attrice negli anni ’60 ed è proprio tra gli anni ’60 e gli anni ’70, quelli di Canzonissima in particolare, che la Carrà sfoggia alcune scelte di outfit tra le più controcorrente. Lancia il suo famoso ballo “Tuca Tuca”, mostra le gambe e ben presto anche l’ombelico, incantando e lasciando senza parole. Anche i suoi tagli di capelli diventano il dictat del momento, caschetti di diverse lunghezze fino ai tagli lunghi più recenti.

Lustrini, paillettes, piume, lurex, la Carrà non si fa mancare niente, e dai tempi di Rumore a quelli di Fantastico, Sanremo e tutte le altre tantissime esperienze televisive che attraversa, è riuscita sempre a trovare il modo di far parlare di sé per i suoi look.

Date uno sguardo ai suoi outfit nelle nostre immagini!