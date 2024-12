Colmar, i piumini donna più fashion e trendy della stagione

Quando si parla di eccellenza nell’abbigliamento invernale, Colmar è da sempre sinonimo di qualità e innovazione. Fondato nel 1923 in Italia, il brand ha conquistato un posto d’onore nel panorama internazionale grazie a capi tecnici dal design raffinato, pensati per chi vive l’inverno con stile. Specialista nella creazione di piumini performanti e al contempo eleganti, Colmar ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo intatti i valori di artigianalità e ricerca tecnologica che lo contraddistinguono.

La collezione di piumini invernali da donna per questa stagione è una celebrazione del perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Ogni capo è pensato per affrontare il freddo senza rinunciare al glamour, adattandosi alle esigenze di chi cerca versatilità e un pizzico di audacia nel proprio guardaroba. Dai piumini lunghi avvolgenti alle versioni corte più dinamiche, passando per le nuance sofisticate e i dettagli di tendenza, scopriamo insieme i must-have della nuova collezione donna dei piumini Colmar.

Piumini lunghi Colmar, protezione e charme

I piumini lunghi di Colmar sono la scelta ideale per chi desidera un capo caldo e femminile allo stesso tempo. Perfetti per le giornate più rigide, si distinguono per silhouette raffinate e dettagli che non passano inosservati. Un modello protagonista della collezione è il piumino lungo con trapuntature di diverse altezze che creano forme sinuose sottolineando la silhouette ed il punto vita. Dedicato alle più freddolose, al suo interno ha una pettorina fissa con collo avvolgente per proteggersi dalle rigide temperature invernali.

Pensato per essere abbinato a un dolcevita nero e a un paio di stivali alti, offre un mix di comfort e stile senza compromessi. Con la sua linea essenziale e il cappuccio avvolgente, diventa perfetto su pantaloni slim e sneakers chunky per un outfit dal sapore urban chic.

Piumini corti: versatilità in chiave contemporanea

I piumini corti della collezione Colmar sono un’ode al dinamismo e alla praticità. Ideali per chi ama uno stile casual ma curato, questi capi si adattano con disinvoltura ai ritmi della vita quotidiana.

Tra i modelli più accattivanti spicca il piumino corto in tessuto 100% riciclato con effetto cangiante, leggermente sciancrato in vita impreziosito da un bordo in pelliccia sintetica sul cappuccio. Pensato per essere portato con jeans straight leg e stivaletti stringati, è il compagno ideale per affrontare il freddo con grinta.

Per chi preferisce invece un’estetica minimalista, il piumino corto nero in tessuto cangiante si rivela un vero passe-partout. Questo capo, caratterizzato da una linea asciutta, si presta a look più formali, come pantaloni a sigaretta e mocassini.

Non solo nero, però: i piumini colorati sono la tendenza di questa stagione, e questo modello must have Colmar è disponibile in tanti nuovi colori moda come il rosa acceso, il rosa chiaro e il verde.

Colmar, i piumini superlucidi come statement di stile

Nella nuova collezione di piumini donna Colmar spicca il modello in tessuto laccato super lucido, resistente all’acqua e imbottita in piuma naturale.

Il design moderno alterna trapuntature fitte su spalle e carré, che si allargano gradualmente verso il basso, richiamando il collo. Dotata di una coulisse regolabile sul fondo, unisce stile sportivo e glamour ed è perfetto per le prime giornate fredde. Disponibile nei colori moda azzurro e viola.

Dettagli e materiali, l’innovazione che fa la differenza

Colmar non smette mai di innovare, proponendo design che esaltano la funzionalità senza sacrificare l’estetica. Trapuntature a righe, a rombi e a trapuntature floreali si alternano a superfici lisce con stampa pied de poule e ai piumini in pelliccia jacquard, tra i capi chiave della nuova collezione.

Disponibile sia in versione lunga che corta, questo modello con cappuccio fisso è realizzata in morbida pelliccia jacquard con motivo 3D e tessuto leggero idrorepellente e con un nastro logato con fibbia interna, che consente di portarla sulle spalle senza farla scivolare. Calda e glamour, è la scelta ideale per affrontare l’inverno con stile.

Oltre al design, i materiali sono un punto di forza. Nylon riciclato, tessuti tecnici resistenti al vento e all’acqua e imbottiture leggere ma calde garantiscono performance eccellenti. Il piumino corto in tessuto tecnico superlucido, in una brillante tonalità arancione coniuga leggerezza e protezione, diventando il capo perfetto per il daywear urbano.

La collezione donna di piumini Colmar è un omaggio alla stagione invernale e alla versatilità di questo capo. Ogni modello, dai lunghi avvolgenti ai corti dinamici, parla di una donna contemporanea che non scende a compromessi tra comfort e stile. Che tu stia cercando un piumino raffinato per le giornate più fredde in città o un capo leggero per un weekend fuori porta, Colmar ha pensato a ogni esigenza. Con una varietà di modelli, colori e design, il brand si conferma leader nell’interpretare i trend senza dimenticare la qualità che lo contraddistingue. Preparati a vivere l’inverno con Colmar: ogni piumino è un invito a sfidare il freddo senza mai perdere il tuo tocco di glamour!