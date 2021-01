Il freddo comincia a farsi sentire sempre di più e, anche se le occasioni per uscire si sono notevolmente ridotte, è comunque importante proteggersi dalle intemperie e stare al caldo anche fuori casa. Tra tutti, i Colmar piumini sono tra i nostri preferiti per proteggersi dal freddo.

Che ci si vesta per andare a fare la spesa, una lunga passeggiata per mantenersi in forma o due chiacchiere con gli amici, ovviamente muniti di mascherina e rispettando le distanze di sicurezza, i piumini Colmar sono ottimi alleati contro il freddo e la pioggia.

Ecco quali sono i nostri piumini Colmar preferiti da indossare nelle giornate più fredde.

Leggi anche Chunky jewellery: i gioielli maxi sono la tendenza del 2021

Colmar piumini lunghi

Tra i nostri preferiti c’è di sicuro il modello lungo proposto da Colmar. Nella collezione 2021 il brand propone questo modello con cappuccio fisso realizzato in tessuto idrorepellente di un bellissimo grigio e imbottito con piuma naturale.

Questo piumino Colmar lungo permettere, grazie alla sua forma leggermente sciancrata in vita, di sottolineare la silhouette per stare al caldo essendo sempre super femminile.

Foto Colmar | Piumino lungo collo alto

Colmar piumini con maxi collo

Come si fa e non innamorarsi di questo modello corto, proposto da Colmar, con maxi collo super avvolgente. Questa giacca, disponibile in giallo, rosso, nero e grigio, ha il cappuccio staccabile ed è realizzata in tessuto idrorepellente e imbottita con piuma naturale.

Il collo alto permette di stare al caldo, assicurandoti un comfort totale anche durante le giornate invernali più fredde.

Foto Colmar | Piumino lucido maxi collo

Piumino lucido con cintura

Iper femminile, per non rinunciare ad un tocco di eleganza, il piumino Colmar con cintura in vita è perfetto per tutte coloro che ricercano nella propria giacca dei sogni stile e personalità.

Questa giacca Colmar è sempre realizzata in tessuto idrorepellente e imbottita con piuma naturale, ma ha la particolarità del cappuccio in pelliccia removibile.

Senza dubbio tra i nostri preferiti della collezione 2021, questo piumini esalta la silhouette e dona subito un’aria più femminile e ricercata al vostro look.

Foto Colmar | Piumino lucido con cintura

Giacca Colmar lunga due tessuti

Tra i nostri giubbotti Colmar preferiti c’è anche questa bellissima giacca lunga realizzata in tessuto liscio e maniche trapuntate in un pregiato tessuto lucido giapponese.

Realizzato con imbottitura in piuma naturale, questo giubbotto Colmar è tra i nostri preferiti perché mixa perfettamente uno stile più classico ad uno più street style e urban.

Foto Colmar | Giacca lunga bi-tessuto

Piumini lucidi della linea Research

Questo giubbotto Colmar è perfetto per tutte coloro che, come noi, adorano i capi in tessuti extra lucidi. Tra le nostre preferite, questa giacca della collezione 2021 di Colmar si contraddistingue per le sue trapuntature con inserti elastici sulle maniche.

Inoltre, la maxi etichetta sul retro, che può essere personalizzata o rimossa, contraddistingue tutti i giubbotti e piumini della linea Research di Colmar.