Se segui i nostri consigli potrai ottenere una messa in piega perfetta

Sogni una messa in piega fatta in casa come quella del parrucchiere? Ti spieghiamo come fare in poche mosse!

Prendersi cura dei propri capelli è molto importante, per tale motivo è fondamentale seguire una hai care routine adatta al proprio tipo di capello e cuoio capelluto.

Oltre a scegliere uno shampoo di qualità, un conditioner e una maschera da applicare 1 o 2 volte a settimana, è importante conoscere anche il modo in cui poter asciugare i capelli.

Come ottenere una piega dei capelli perfetta? Ti spieghiamo come fare a casa una piega come quella del parrucchiere!

Piega dei capelli perfetta: come fare in poche mosse

Non avendo la possibilità di recarti dal tuo hairstylist di fiducia ad ogni shampoo, dovrai affidarti al fai da te e imparare ad ottenere una messa in piega perfetta.

Per ottenere dei capelli asciutti ben sistemati come prima cosa è fondamentale rivedere i prodotti dell’hair care routine: scegli shampoo e conditioner di qualità, dovrai rimediare dei prodotti che possano andar bene sulla situazione attuale dei tuoi capelli, altrimenti rischi di ottenere dei capelli poco puliti e difficili da gestire durante l’asciugatura.

Applica lo shampoo sul cuoio capelluto ed effettua dei movimenti circolari con i polpastrelli, mai con le unghie! Dopo qualche minuto puoi risciacquare e applicare il conditioner solo sulle lunghezze tamponate.

L’acqua da utilizzare deve essere ad una temperatura ideale, né troppo fredda né troppo calda. Specialmente le temperature alte tendono a rovinare i capelli e a renderli più secchi e sfibrati, quindi prediligi una temperatura normale così da evitare maggiori danni alla chioma.

Dopo aver lavato i capelli dovrai tamponare l’acqua in eccesso, non strofinare assolutamente l’asciugamano sulle lunghezze! Questo è sicuramente un errore molto comune che ti impedisce di ottenere una piega perfetta.

Applica un termoprotettore e inizia ad asciugarli con il phon puntando il getto d’aria dall’alto verso il basso. I capelli vanno sempre asciugati in questa direzione, mai puntare il phon dal basso verso l’alto altrimenti rischi di ottenere una chioma crespa.

A questo punto potrai procedere con la piega, quindi rimedia una spazzola rotonda e inizia ad asciugare i capelli suddivisi in sezioni. Se hai i capelli lisci ti consigliamo di posizionare la spazzola in orizzontale, nel caso in cui tu abbia dei capelli mossi puoi valorizzare le varie ciocche posizionando la spazzola in verticale. Qui ti spieghiamo anche come ottenere un mosso favoloso fatto in casa senza piastra!

Dopo aver asciugato i capelli applica un prodotto post asciugatura per abbattere l’effetto elettrico e crespo e ottenere una piega più duratura e una chioma morbida e profumata!