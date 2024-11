La tavola natalizia sarà ancora più bella se scegli i piatti Ikea

Con l’arrivo del mese di dicembre bisogna iniziare a pensare a come allestire la tavola di Natale. Quali sono i colori da privilegiare e come apparecchiare al meglio per accogliere gli ospiti? Da Ikea puoi trovare un vasto catalogo di prodotti da poter utilizzare proprio nei giorni di festa, quindi perfetti sia per decorare casa nel mese più magico dell’anno sia per apparecchiare a tema durante la cena della Vigilia e il pranzo del 25 dicembre.

Oltre a scegliere le varie decorazioni, come ad esempio i centrotavola anche fai da te natalizi, l’attenzione dovrà ricadere anche sui piatti Ikea per Natale. Quali sono le proposte dell’azienda svedese? Ecco i piatti da mettere in tavola nei giorni di festa!

A Natale apparecchia la tavola con i piatti Ikea

Con questa tavola apparecchiata a tema natalizio farai sicuramente un figurone. Da Ikea le proposte non mancano, ecco perché dovresti assolutamente mettere nel carrello questi piatti che renderanno anche la tavola più semplice che ci sia molto più elegante e raffinata.

Se vuoi sfruttare il servizio anche nei mesi successivi, dovresti assolutamente optare per i 18 pezzi Upplaga di Ikea. Il bordo lavorato li rende eleganti e raffinati, inoltre sono in porcellana dallo stile country per dare quel tocco in più alla tavola senza esagerare.

Molto belli anche i piatti neri Backig da mettere in contrasto con i colori del rosso e sfumature dorate, ideali per una tavola più decisa ma comunque dall’aspetto romantico.

Chi desidera osare un po’ di più e giocare con i vari colori, potrebbe optare per i piatti con motivo floreale grigio scuro, ideali per le feste di Natale ma anche da sfruttare in altre occasioni importanti. Vinterfint propone sia il piatto frutta da 20 cm che la ciotola in cui poter servire minestre, primi piatti o altre pietanze sfiziose per Natale.

Non dimenticare di scegliere le altre decorazioni per la tavola natalizia: non dovranno mancare i tovaglioli decorati, il sottobicchiere, i vassoi in cui sistemare antipasti e finger food, e la tovaglia che darà quel tocco di colore e luce in più a tutto ciò che avrai selezionato per decorare al meglio la sala da pranzo!

Puoi anche decidere di posizionare al centro un runner e apparecchiare usando non la tovaglia, bensì delle tovagliette natalizie oppure dall’aspetto più rustico.