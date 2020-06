Piatti freddi estivi e veloci? Ecco le idee più gustose da preparare in pochi minuti, per portare in tavola varianti a tutto gusto e semplicità. Per la calda stagione non c’è niente di meglio che realizzare delle ricette da consumare preferibilmente fredde oppure a temperatura ambiente. Si tratta di piatti perfetti per un pranzo o una cena estiva oppure da portare con sé durante una gita fuoriporta, una scampagnata, un picnic o una giornata di puro relax e tintarella al mare. Dagli antipasti ai primi, passando per i secondi piatti freddi veloci, ecco alcune delle più buone idee per preparare qualcosa di speciale e delizioso in pochi passaggi. Mano agli ingredienti e via libera alla fantasia, perché ogni piatto si presta a tantissime altre declinazioni che potete anche inventare sul momento. Partendo, ovviamente, dalle ricette fredde che vi proporremo di seguito.

Piatti freddi estivi

Per il periodo estivo potete preparare anche tantissimi antipasti freddi o da gustare a temperatura ambiente. Sono davvero tantissime le idee che potete proporre sulla vostra tavola, e si riveleranno tutte davvero irresistibili e freschissime, perfette per una calda giornata d’estate. Le ricette piatti freddi risolvono un pranzo o una cena, ma sono anche la soluzione ideale da portara con sé, al mare oppure in ufficio!

Antipasti

Ad esempio, potete proporre il pinzimonio di verdure, dei gustosi ed insoliti antipasti di frutta fresca, la ricetta della mousse di tonno, una deliziosa millefoglie di pomodori e scamorza oppure gli avocado farciti al tonno. Ovviamente, le ricette che potete realizzare sono tantissime! Quindi, come sempre, spazio alla fantasia!

Primi piatti freddi veloci

Sognate primi piatti freddi veloci da proporre ai vostri ospiti dell’ultimo minuto? Niente paura! La soluzione non è una sola e ci sono tantissime idee facili facili da portare in tavola, in pochi step. Non dovrete fare altro che affidarvi alle nostre strepitose varianti e… il gioco è fatto! Un’esplosione di sapore senza paragoni pronta subito per voi.

Insalata di riso

La ricetta dell’insalata di riso è un gustoso primo piatto o piatto unico di semplice preparazione. Una volta cotto il riso e fatto raffreddare, l’insalata può essere condita con svariati ingredienti a scelta. Tantissime, infatti, sono le varianti delle ricette fredde che potete realizzare! Per il periodo estivo potete preparare l’insalata di riso al salmone, l’insalata di riso con pollo, l’insalata di riso con wurstel e peperoni, la ricetta estiva dell’insalata di riso di mare oppure una leggera insalata di riso integrale.

Le insalate miste, poi, sono dei deliziosi contorni o piatti unici perfetti per il periodo estivo! Anche queste ricette sono estremamente personalizzabili a seconda dei gusti. Le varianti che potete preparare sono davvero tantissime! Ad esempio, potete proporre la ricetta estiva dell’insalata di cereali, l’insalata di arance, una classica insalata di pollo, l’insalata di ceci, una deliziosa e fresca insalata di polpo e patate oppure un’esotica insalata di cous cous.

Pasta fredda per l‘estate

Anche la pasta fredda estiva è la ricetta di un gustoso primo piatto o piatto unico da gustare leggermente freddo. Questa pietanza può essere preparata con tantissimi ingredienti da abbinare tra loro a seconda dei gusti. Per il periodo estivo potete proporre: la ricetta della pasta fredda al salmone, la pasta fredda con pancetta e zucchine, la pasta fredda con ricotta e pomodorini, una leggera pasta fredda light, la ricetta della pasta fredda alla mediterranea, la pasta fredda con melanzane oppure la pasta fredda con melone e prosciutto crudo.

Secondi piatti freddi

Non solo antipasti e primi, oppure piatti unici, ma anche secondi piatti freddi da leccarsi i baffi! Anche in questo ventaglio di proposte, le interpretazioni per portare in tavola una ventata di freschezza e originalità non mancano e sono tutte da provare, almeno una volta. Valgono gli stessi principi dei piatti descritti in precedenza: semplicità e gusto, facilità e bontà, sono gli elementi essenziali per la realizzazione di queste ricette favolose che stregheranno il palato di chiunque! Tra i secondi piatti freddi che potete proporre troviamo: la ricetta del carpaccio di carne, la ricetta estiva della torta di fiori di zucchina, gli esotici spiedini di ananas e pollo, una fresca frittata di patate e zucchine oppure la ricetta del polpettone di tonno. Queste pietanze possono essere personalizzate a seconda dei gusti e consumate leggermente fredde o a temperatura ambiente.