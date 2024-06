Le piante rampicanti contro le zanzare: quali sono e come curarle

L’estate è una stagione amata per molti motivi, ma odiata per altrettanti: caldo e insetti, come le fastidiose zanzare, sono alcuni di questi.

Come è ormai ampiamente risaputo, in vendita esistono diversi prodotti in grado di contrastare e allontanare le zanzare, ma questi contengono sostanze chimiche e sono, dunque, dannosi per la salute e per l’ambiente.

Un aiuto arriva, però, dalla natura stessa: sono, infatti, molte le piante, anche rampicanti, in grado di tenere lontane le zanzare e anche di ostacolare, per quanto possibile, il caldo. Quali sono? Ecco alcune delle piante rampicanti contro le zanzare.

Le piante rampicanti: il gelsomino rampicante

È possibile utilizzare delle piante contro le zanzare: ne esistono di rampicanti in grado di proteggere, in modo naturale, il giardino, il balcone e, di conseguenza, la casa.

Il gelsomino rampicante è una pianta dal forte odore sgradevole per le zanzare: vanta, infatti, un’azione repellente. Si tratta della Jasminum dai fiori bianchi, che può essere coltivata sia come pianta ornamentale da esterni in giardino o in vaso come pianta ornamentale da appartamento.

Nel primo caso, necessita di sostegni e supporti, in modo tale da poter ricoprire in poco tempo le superfici. Dovrai annaffiare la pianta per mantenere il terreno ben drenato umido, a volte però potrebbero bastare le piogge. La posizione ideale è a all’ombra o soleggiata, a seconda delle temperature.

In vaso, invece, sarà opportuno utilizzare dei sostegni in legno e dei graticci su cui il gelsomino si possa arrampicare e seguire le stesse indicazioni spiegate prima, senza dimenticare le potature da effettuare prima della primavera per favorire la fioritura e il rinvaso da fare una volta all’anno. Non perdere i consigli per la coltivazione del gelsomino!

Le piante rampicanti: il geranio rampicante

Il geranio rampicante è un’altra pianta adatta contro le zanzare, grazie al suo particolare profumo: questa pianta, grazie alle forti radici, cresce bene in qualunque tipo di terreno, ma è meglio che sia ben drenato per evitare pericolosi ristagni di acqua.

Se non sai come prendertene cura, non perdere la guida su come coltivare il geranio in casa! Sarà la tua salvezza per tutta l’estate in quanto terrà lontane le zanzare dalla tua abitazione.

Piante varie ideali per contrastare le zanzare in estate

Altre piante rampicanti adatte al periodo estivo sono, invece la Passiflora, l’Ortensia (Hydrangea Petiolaris), le Campanelle (Ipomoea), la Convolvulus, la Thunbergia Alata e la Tropaeolum.

Tra le piante il cui profumo disturba le zanzare, ci sono poi il Basilico, la Calendula, la pianta di Catalpa e la Catambra, quest’ultima inoltre è anche in grado di allontanare anche la zanzara tigre.

Molto efficaci anche la Citronella, l’Eucalipto, la pianta dell’Incenso e la Lavanda. Da non escludere la Melissa Officinalis, la Menta, la Monarda, la Nepeta o Erba Gatta e il Rosmarino. Ovviamente non sono tutte piante rampicanti, però potrebbero tornare molto utili anche per decorare il balcone di casa.