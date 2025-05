Questi sono i rimedi naturali per allontanare le zanzare quest’estate

Qual è il repellente naturale per zanzare da usare quest’estate? Scopri i consigli e i rimedi per allontanare gli insetti!

Con l’arrivo delle alte temperature, iniziano a venire fuori le prime zanzare. In estate, la presenza delle zanzare prende il sopravvento, per questo motivo è importante farsi trovare preparati e capire quale repellente naturale per zanzare utilizzare senza dover ricorrere necessariamente ai prodotti chimici che trovi facilmente in commercio.

Sia per allontanare le zanzare dal proprio corpo, sia per tenerle lontane dal luogo in cui ci troviamo, il repellente naturale contro le zanzare può tornare molto utile.

Repellente naturale per le zanzare: quale scegliere per tenerle lontane

A causa delle temperature e dell’umidità, le zanzare sembrano anno dopo anno in continuo aumento. Trascorrere una serata in giardino o semplicemente scambiare una chiacchiera all’aperto, possono diventare momenti poco piacevoli a causa della presenza eccessiva di questi piccoli insetti.

Le zanzare, inoltre, possono diventare anche vettori di malattie, quindi tenerle alla larga è molto importante. Prima di capire quale repellente naturale poter utilizzare, è fondamentale soffermarsi sulle accortezze da adottare per tenere le zanzare lontane.

Innanzitutto, per evitare che le zanzare invadano casa, monta delle zanzariere in tutte le finestre. Non creare umidità nei dintorni della tua abitazione, quindi cerca di lasciare sempre i sottovasi e gli annaffiatoi asciutti e non bagnati. Se i contenitori si riempiono di pioggia, svuotali quanto prima.

Per poter respingere le zanzare potrai utilizzare dei repellenti naturali come la citronella, poco piacevole per gli insetti in questione. Anche la lavanda è molto utile per tenere lontane le zanzare. Da mettere, quindi, in prossimità di una finestra o nel giardino di casa. Tra le piante aromatiche sgradevoli e poco tollerate dalle zanzare troviamo anche il basilico, il rosmarino e il timo.

Per respingere le zanzare ti consigliamo anche di rimediare della menta piperita, utile anche come repellente naturale da applicare sulla pelle. In che modo? Crea una miscela di olio di menta piperita diluito nell’acqua e spruzzalo sulla pelle prima di uscire di casa. Lo stesso passaggio puoi effettuarlo con l’olio di limone e il tea tree oil. Sconsigliamo assolutamente di applicare sulla pelle l’olio essenziale puro, rischi irritazione e bruciore. Ricorda sempre di diluirlo in un altro prodotto!

Se desideri rendere la pelle più idratata e morbida e allo stesso tempo tenere lontane le zanzare, prova l’olio di neem: è un potete repellente e insetticida naturale da avere sempre nel beauty case. Non perdere la nostra guida su come usare gli oli vegetali nella beauty routine!