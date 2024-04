3 pezzi iconici da avere nell’armadio per essere sempre alla moda

Tre capi d’abbigliamento iconici da avere nel proprio guardaroba per questa primavera. Ecco cosa non deve assolutamente mancare!

Rimanere al passo con le tendenze al giorno d’oggi è molto semplice. Grazie ai social e al web è possibile seguire influencer, fashion blogger e personaggi famosi di tutto il mondo amanti della moda che indossano i capi più cool del momento.

Prendere ispirazione è fondamentale, ti aiuta a personalizzare e soprattutto a creare un tuo stile che possa poi rappresentare al meglio la tua personalità. La moda è un realtà con cui ti confronti ogni giorno, scegliere il proprio outfit significa tirare fuori la propria fantasia e creatività in modo da sentirsi a proprio agio con il look scelto per il giorno.

I brand definiscono basic alcuni capi d’abbigliamento che possono essere indossati ogni giorno, dalla classica t-shirt bianca alla felpa con cappuccio e zip comoda e pratica per un look sporty chic. Esistono, però, ben 3 capi definiti iconici in quanto non passano mai di moda.

Specialmente nel periodo primaverile, quindi nei mesi di marzo, aprile e maggio, è importante avere nel proprio guardaroba questi tre indumenti da poter indossare in tantissime occasioni. Ecco di cosa stiamo parlando!

I must have della primavera senza tempo

Nel guardaroba son tanti i capi d’abbigliamento che non devono mancare per creare un look casual da tutti i giorni. Sono solo 3 però i pezzi iconici che ti suggeriamo di avere sempre con te in quanto conquistano ogni anno un posto tra le tendenze di stagione.

Il primo pezzo che non deve assolutamente mancare nell’armadio è il leggings. Ebbene sì, se prima si indossava solamente per andare in palestra, da diverso tempo il leggings è diventato un indumento da predilegere durante il giorno. Abbinato a felpe, crop top o maglie lunghe, puoi trovare leggings di ogni tipo, dal modello più aderente e classico a quello più elegante e svasato.

Avere un leggings nell’armadio ti aiuterà a creare il look del giorno in men che non si dica, puoi indossarlo con le tue sneaker preferite e rimanere al passo con le tendenze nonostante la semplicità di questo look.

Un altro indumento must have di stagione è senza dubbio la giacca di jeans. Un capospalla fresco e leggero da indossare al mattino durante le calde giornate di primavera, la giacca in versione denim dona al look un aspetto più sofisticato.

Ultimo ma non meno importante, il pezzo iconico della primavera da indossare nelle occasioni più importanti è il tubino nero. Puoi indossarlo in ogni occasione, con sneaker basse anche total white, con le classiche décolleté con il tacco o con sandali impreziositi da gioielli, questo tipo di indumento esiste in tantissime versione differenti così da poter trovare quello più adatto al proprio fisico. Se ami l’eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità, il tubino nero potrebbe tornarti utile in tantissime occasioni!