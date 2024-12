Perché la sera si pesa di più? La verità che non ci si aspetta

Non è raro pesarsi la sera e accorgersi di un aumento di peso, anche di un paio di chili. Non si tratta di grasso, ma i motivi sono diversi.

A chi non è mai successo di salire sulla bilancia la mattina appena svegli, sentendosi leggeri e restare soddisfatti del proprio peso? La stessa cosa non si può dire, se ci si è pesati la sera: spesso, infatti, si nota un aumento di peso che impensierisce. Come mai questo avviene?

C’è chi si chiede perché, nonostante si sia mangiato normalmente, avvenga un aumento di peso nell’arco della stessa giornata o di un giorno. La risposta non è quella che ci si aspetta! Non è, infatti, una questione di grasso o calorie extra assunte. Scopriamo perché la sera si pesa di più e qual è la verità che non ci si aspetta.

La sera si pesa di più della mattina: le cause dell’aumento di peso

Il peso del nostro corpo va incontro a continue oscillazioni, che possono essere dovute a diversi motivi. È chiaro che, se la sera si pesa 2kg in più, non è certamente di grasso che stiamo parlando, perché questo non si mette su nel giro di una giornata. Perché si verifica, quindi, l’aumento di peso? Potrebbe, ad esempio, trattarsi di ritenzione idrica, in quanto il corpo trattiene acqua a causa di variazioni ormonali, temperature alte o consumo di alimenti salati. È da tenere in considerazione anche la digestione perché, dopo aver consumato dei pasti abbondanti, il cibo non ancora digerito può comportare un aumento di peso corporeo.

Il ciclo mestruale è associabile a un aumento di peso, per via dei cambiamenti ormonali che – come detto prima – impattano sulla ritenzione idrica. È normale, dunque, durante il ciclo mestruale sentirsi gonfie. Anche in caso di intestino pieno o di attività fisica appena svolta è possibile che si verifichi un aumento di peso: nel primo caso, fino a svuotamento dello stesso; nel secondo caso, invece, potrebbero essere i muscoli a trattenere più acqua del solito.

Sbalzi di peso improvvisi: come fare e quando pesarsi

Più che domandarsi “se mi peso la sera, quanto devo togliere?” o “se mi peso dopo mangiato, quanto devo togliere?”, sarebbe opportuno seguire – prima di tutto – uno stile di vita sano, un’alimentazione equilibrata e dell’esercizio fisico regolare. Come detto prima, ad ogni modo, è normale che la sera si verifichi un aumento di peso, quindi è meglio seguire alcuni consigli per non sbagliare.

Per capire davvero quanto si pesa, occorre pesarsi alla stessa ora, preferibilmente al mattino prima di mangiare e dopo aver svuotato quantomeno la vescica. Meglio, inoltre, farlo con la stessa frequenza: ad esempio, una volta alla settimana. È opportuno utilizzare la stessa bilancia, idratarsi correttamente e pesarsi, preferibilmente, senza vestiti così da ottenere un peso più preciso. Scoprite anche come perdere peso in un mese e come perdere peso più velocemente.