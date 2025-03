Perché si regala la mimosa per la Festa della Donna? La vera ragione che non conosci e ti sorprenderà (che non riguarda solo la tradizione!)

La mimosa è uno dei fiori più belli. Solare e luminosa, viene regalata per la Festa della Donna. Non tutti, però, sanno il motivo per cui si regala. C’è chi pensa si tratti solo di tradizione, ma non è così.

Ogni anno, l’8 marzo si celebra la Festa della Donna, di cui la mimosa è, senza alcun dubbio, il fiore simbolo. C’è chi associa al gesto di regalare una mimosa un atto di gentilezza e riconoscimento, ma c’è una ragione abbastanza profonda che si nasconde dietro questa tradizione.

La mimosa non è un semplice “fiore della tradizione”, ma affonda le radici in un periodo storico importante. Scopriamo insieme perché si regala la mimosa per la Festa della Donna e qual è la vera ragione che non conosci e ti sorprenderà (che non riguarda solo la tradizione).

Il significato simbolico della mimosa, il fiore della Festa della Donna

La mimosa è simbolo di speranza, lotta, cambiamento e conquiste, oltre che di femminilità e delicatezza. La scelta della mimosa come fiore per la Festa della Donna non è affatto casuale. Ma lo sai che solo in Italia viene regalato questo fiore nel giorno della Festa della Donna? Quando quest’ultima – dal 1946 – iniziò a essere celebrata annualmente, a essere regalate erano le violette. Essendo un fiore costoso e non facile da trovare in Italia, a proporre la mimosa come fiore simbolo della Festa furono Rita Montagnana e Teresa Mattei, facenti parte dell’Unione Donne d’Italia: la prima aveva preso parte alle lotte partigiane e la seconda era una militante comunista.

Per loro, la mimosa era perfetta in quanto simbolo di luminosità, forza ed energia. In un periodo in cui la guerra aveva distrutto sogni e speranze, ma in cui le donne stavano iniziando a farsi strada nel mondo del lavoro, questo fiore divenne così il simbolo della lotta per i diritti delle donne, oltre che della loro resilienza e forza. La mimosa si trovava facilmente ed era anche economica, oltre ad avere il pregio di fiorire proprio a marzo. Così, questo fiore divenne rappresentazione di resistenza, speranza e cambiamento. Oggi la mimosa è utilizzata per celebrare le donne in tutti i campi della vita, da quello familiare a quello lavorativo e sociale.

L’affascinante leggenda della mimosa

Questo bellissimo rametto giallo ha anche altri significati nel mondo. Secondo una tradizione degli indiani d’America, ad esempio, questo fiore veniva regalato per dimostrare passione e amore. Secondo altri, sarebbe un fiore che veniva regalato tra amanti che non potevano vivere il loro amore alla luce del sole. C’è, poi, una leggenda che narra di un popolo dai capelli biondo oro, che viveva su un’isola chiamata Rainhor: qui venne rapita, insieme ad altre fanciulle, la coraggiosa figlia del capo villaggio, Mihm e fu proprio lei – con la sua tenacia – a liberare le ragazze, sacrificando se stessa.

Giunto sul luogo della morte, si narra che il suo promesso sposo trovò un albero dalle forti radici, con i rami dorati come i suoi capelli: l'albero delle mimose. Certamente, la mimosa simboleggia la determinazione e la capacità delle donne di fiorire nonostante le difficoltà per ottenere rispetto, libertà e uguaglianza. La mimosa, insomma, è molto più che un semplice fiore!