“Perché prendi in giro la gente?”: l’attacco a Gemma Galgani è durissimo (e Tina stavolta non c’entra)

Non è una stagione particolarmente fortunata (almeno fino ad ora) quella attuale di Uomini e Donne per Gemma Galgani. Nonostante le delusioni collezionate negli anni, la dama torinese ha deciso di rimettersi in gioco lo scorso settembre, ma nessuna frequentazione iniziata nei recenti mesi è andata a buon fine. Alcune, poi, non hanno neanche un inizio.

Nella puntata del dating show di Maria De Filippi trasmessa lunedì 17 febbraio, la regina del trono over è finita al centro di una bufera per via della sua scelta di uscire a cena con Salvo. Una decisione, quella della dama, che non è andata giù a diversi presenti in studio. Tina Cipollari non ha risparmiato parole poco carine nei confronti dell’eterna rivale ma non è stata l’unica: una persona inaspettata si è scagliata improvvisamente contro la Galgani. Ecco cosa è accaduto in studio nel dettaglio.

Uomini e Donne, Gemma Galgani nel mirino dello studio: non solo Tina, il cavaliere perde le staffe

Quando Maria ha chiesto a Gemma Galgani cosa ne pensasse di Salvo, la dama è apparsa immediatamente titubante, ma ha invitato il cavaliere ad uscire a cena. Scatenando la reazione di Tina: “Non ti piace, solitamente tu scegli uomini che ti piacciono, hai fatto cento tanto tentativi con persone che non ti hanno colpito di primo impatto. Adesso perché devi illudere questo povero signore?”

Appoggiata anche da Gianni, l’opinionista ha incolpato la Galgani di far perdere tempo al cavaliere, non essendo attratta esteticamente da lui. Ad ammetterlo è stata proprio Gemma, che alla domanda della De Filippi ha ribadito di non gradire Salvo esteticamente. La situazione, però, è peggiorata quando Maria ha rivolto alla dama un altro quesito.

La padrona di casa di Uomini e Donne ha chiesto a Gemma se le fosse mai successo di provare qualcosa di forte per uomo in un secondo momento, pur non essendone inizialmente attratta. La risposta di Gemma è stata negativa e a questo punto è intervenuto a sorpresa Raffaele degli over, piuttosto infastidito dal comportamento della dama: “Perché prendi in giro la gente? Perché vuole andare a mangiare se poi domani lo mandi via?”

Le parole dell’anziano cavaliere sono state seguite da un forte applauso da parte del pubblico e dei presenti in studio. L’ultima parola è andata a Salvo che, dopo aver messo in evidenza i presupposti tutt’altro che positivi per questa conoscenza, decide di fare un passo indietro e di non accettare la cena con la dama, specificando di non dover ricevere alcun ‘favore’ da lei.