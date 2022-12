Perché Kate Middleton ha disertato le nozze della storica ex di William

Il protocollo le avrebbe imposto di partecipare, eppure la principessa del Galles ha deciso di non andare. Mentre il mondo si chiede perché Kate ha disertato le nozze della storia ex fidanzata di William, spunta una teoria che infiamma le cronache rosa (e forse anche Buckingham Palace).

Kate assente al matrimonio della storica ex fidanzata di William

Foto Instagram | @theroyalfamily – William e Kate

Ci sarebbe un motivo preciso, e piuttosto pungente, dietro l’assenza rumorosa di Kate Middleton al matrimonio di Rose Farquhar, la storica ex fidanzata di William che tante copertine guadagnò con lui all’epoca della loro love story.

Lei è più che nota alle cronache rosa per essere stata il primo grande amore del principe del Galles, mantenendo un posto speciale nel cuore dell’erede al trono e addirittura tra gli ospiti speciali del suo Royal wedding. Qualcosa, però, sembra essere andato storto nelle ore che hanno preceduto le sue nozze e ora il mondo non parla d’altro che del forfait della principessa…

William ha lasciato Londra per correre dalla sua ex fidanzata prossima al fatidico ‘sì’ con il compagno, mentre Kate Middleton avrebbe preferito rimanere al calduccio e lontano da una festa che no, non le sarebbe andata proprio a genio.

Nel massimo riserbo e al riparo da occhi indiscreti – complice il clamore mediatico destato dalla serie dei Sussex Harry e Meghan, che ha catalizzato gran parte delle attenzioni -, il primogenito di re Carlo III è partito in tutta fretta per il Gloucestershire con lo scopo di presenziare al matrimonio di George Gemmell e Rose Farquhar, la sua fiamma più famosa (ben prima di Kate).

La prima fidanzata del principe oggi è una delle donne chiave della sua vita, amica intima e tra le donne più osservate del Regno Unito dopo la principessa del Galles. Figlia del capitano Ian Farquhar, è rimasta sempre in contatto con lui coltivando una profonda intesa nonostante la fine della relazione.

In queste ore, una teoria scuote le cronache rosa sul perché Kate abbia disertato le nozze della ex di suo marito. Ormai si parla soltanto di una cosa: gelosia. Secondo i rumors, la principessa sarebbe così gelosa di William da evitare di entrare, anche solo di sfuggita, nel radar dei suoi amori passati.

Ma ci sarebbe dell’altro. Pare che al party esclusivo per le nozze, l’ex fidanzata storica dell’erede al trono non fosse la sola presenza indigesta per Kate. Tra gli invitati, infatti, spuntano nomi pesantissimi come Olivia Hunt, anche lei ex fidanzata di William, e Rupert Finch, ex fidanzato di Kate Middleton. E non manca Rose Hanbury, la donna che, secondo i più cattivi gossip sulla Corona, sarebbe l’amante di William. Quasi una seconda “Camilla”, pronta ad agguantare il suo cuore per tritare il matrimonio dei principi e gettarlo via…