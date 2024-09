Per perdere peso e tornare in forma è questa la bibita da bere tutti i giorni: gli effetti saranno immediati

Capita a tutte noi, almeno qualche volta, di mettere su un paio di chiletti che, guarda caso, non vanno mai a depositarsi nei posti “giusti” ma si accomodano sempre intorno al girovita o sulle cosce. Così ci vediamo gonfie e fuori forma e cerchiamo qualunque soluzione.

Come ormai tutte sappiamo – o dovremmo sapere- la soluzione giusta non sono mai le diete da fame: diete da 700-800 calorie al giorno sono da evitare come la peste per due ragioni. In primo luogo sono pericolose per la nostra salute. In secondo luogo mangiare così poco farà rallentare il nostro metabolismo.

La dieta giusta deve essere sana, deve prevedere l’assunzione giornaliera di tutti i nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno – proteine, grassi, carboidrati, vitamine e sali minerali – e deve essere sostenibile anche nel lungo periodo. In pratica è inutile una dieta che funziona per due settimane ma poi riprendiamo tutti i chili persi.

Per perdere peso e sgonfiarsi si può ricorrere anche a qualche trucchetto sano, cioè qualche alimento o bevanda che dia una bella accelerata al nostro metabolismo e ci faccia bruciare più calorie. C’è una bibita che se consumata ogni giorno può portare a risultati davvero incredibili.

Dieta: se bevi questa bibita ogni giorno perdi peso in un lampo

Hai deciso che è arrivato il momento ti perdere quei due o tre chiletti di troppo che proprio non ne vogliono sapere di lasciarti in pace? Allora devi sapere che, oltre a dieta e allenamento, c’è una bibita che può aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo più in fretta. Se bevi tutti i giorni questa bevanda vedrai che risultati incredibili!

Come anticipato la dieta deve essere sana ed equilibrata. Se vuoi dare una marcia in più al tuo metabolismo una certa bibita può aiutarti molto. Niente intrugli strani e dal sapore pessimo, tranquilla. Gli esperti di nutrizione sono d’accordo sul fatto che c’è una bevanda che accelera il metabolismo e, al contempo, migliora la salute abbassando la pressione del sangue. Di cosa si tratta? Del tè all’ibisco e frutti rossi.

Questa bevanda ha proprietà straordinarie: rinforza le difese immunitarie, abbassa la pressione e, dunque, apporta benefici al cuore e, inoltre, aiuta a perdere peso. Inoltre grazie ai frutti rossi farai il pieno di vitamina C, il miglior alleato contro i raffreddori autunnali.

Non comprare il tè all’ibisco al supermercato, ma fallo tu a casa. Bastano pochissimi ingredienti:

2 cucchiai di fiori di ibisco essiccati (li trovi in erboristeria);

1 tazza di frutti di bosco misti (mirtilli, lamponi, ribes, fragoline);

1 litro di acqua.

Fai bollire l’acqua. Quando è arrivata ad ebollizione aggiungi i fiori di ibisco e i frutti rossi e fai cuocere per 5 minuti. Togli dal fuoco e lascia in infusione per 15 minuti. A piacere puoi aggiungere delle foglie di menta e due cucchiaini di dolcificante come la stevia o l’eritritolo che sono privi di calorie. Puoi bere questo tè a colazione e anche durante l’arco della giornata.