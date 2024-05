Miam-Ô-Fruit, la colazione anticellulite da gustare al mattino si prepara così

La Miam-Ô-Fruit è una pietanza a tutti gli effetti che viene preparata per una colazione sostanziosa, sana e genuina. L’ideatrice di questa colazione definita anti cellulite è France Guillan, una dietologa originaria della Francia che attraverso il suo libro ha diffuso uno dei metodi più efficaci per sconfiggere la cellulite e la ritenzione idrica.

Inizia la giornata con una colazione sana e soprattutto sostanziosa ti permette di affrontare al meglio tutte le attività previste durante il giorno, a pranzo non arriverai super affamata e potrai goderti il tuo piatto in tutta serenità. Oltre a ciò, la cosiddetta Miam O Fruit ti permette di fare il pieno di nutrienti perché composta da frutta fresca e frutta secca oleosa.

Questo fa capire come la Miam-Ô-Fruit possa variare di stagione in stagione. Per poter fare il pieno di vitamine è fondamentale usare frutta fresca, motivo per cui durante l’inverno potrai sfruttare i frutti di quel periodo, mentre d’estate potrai sbizzarrirti tra pesche, albicocche, ananas, angurie, meloni e così via.

Come preparare quindi la colazione anti cellulite? Di seguito potrai trovare una ricetta con il procedimento facile e veloce da seguire al mattino per la tua colazione!

Come preparare la Miam-Ô-Fruit, la colazione definita anti cellulite

La dietologa francese ha condiviso il suo metodo per eliminare la cellulite attraverso il web e diversi libri pubblicati negli anni. La Miam-Ô-Fruit ha raggiunto il successo in molte zone europee, tra cui l’Italia.

Trattandosi di un piatto a base di frutta è possibile arricchirlo con altri ingredienti e renderlo a tutti gli effetti un pranzo o una cena light. Ovviamente bisogna dosare al meglio l’utilizzo di questi ingredienti, prima di iniziare ogni tipologia di dieta ti suggeriamo altamente di rivolgerti al tuo medico di fiducia a ad un professionista del settore, come un dietologo o un nutrizionista.

Ingredienti

1 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaio di olio di sesamo

1 cucchiaio di olio di lino

2 cucchiai di olio crudo e biologico

1/2 banana

3 tipi di frutta fresca

2 cucchiai di semi oleosi macinati a scelta

Procedimento

Schiaccia la mezza banana sul fondo di una ciotola. Scegli una ciotola abbastanza ampia così da poter mescolare al meglio gli ingredienti.

sul fondo di una ciotola. Scegli una ciotola abbastanza ampia così da poter mescolare al meglio gli ingredienti. Aggiungi i vari oli , poi il succo di limone spremuto.

, poi il succo di spremuto. Seleziona la frutta fresca da aggiungere al piatto, quindi tagliala con cura a tocchetti.

Aggiungila al composto e amalgama per bene.

Infine incorpora i semi oleosi macinati a scelta, quindi via libera con semi di zucca, di chia, noci e mandorle!

La tua colazione anti cellulite è pronta per essere gustata!