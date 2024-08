Dieta Sirt: il segreto per dimagrire in salute attivando il “gene magro”

Dieta Sirt: dimagrisci mangiando i cibi che ami! Scopri quali sono gli alimenti ricchi di sirtuine e come prepararli in modo gustoso.

Negli ultimi anni la dieta Sirt è diventata un argomento di grande interesse nel mondo del benessere e della nutrizione. Ma cosa rende questo regime alimentare così speciale? La dieta Sirt, nota anche come “dieta del gene magro”, si basa sul consumo di alimenti ricchi di sirtuine, un gruppo di proteine che svolgono un ruolo chiave nel regolare il metabolismo, l’invecchiamento e la risposta allo stress del nostro corpo.

Tra i personaggi famosi che l’hanno seguita con successo c’è la cantante Adele, che nel 2020 ha perso ben 45 chili proprio grazie a questa dieta. Approfondiamo i principi fondamentali della dieta Sirt, i benefici che può offrire e come creare un menu giornaliero che segua le sue linee guida.

Cos’è la dieta Sirt?

La dieta Sirt è stata ideata dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, autori del libro “The Sirtfood Diet” pubblicato nel 2017. L’idea alla base di questo regime alimentare è quella di attivare i geni SIRT, che sono coinvolti in processi chiave come la regolazione del metabolismo, la riparazione cellulare e l’invecchiamento. Secondo i creatori della dieta, seguire un piano alimentare ricco di cibi “sirt” può aiutare a perdere peso, migliorare la salute generale e persino allungare la vita.

I cibi sirt sono alimenti che contengono polifenoli, sostanze chimiche naturali che possono attivare le sirtuine nel corpo. Tra i più noti ci sono il cioccolato fondente, il vino rosso, il caffè, il tè verde, la soia, il cavolo, gli agrumi, la curcuma, la cipolla rossa, le noci, i capperi, i frutti di bosco, le noci e l’olio d’oliva extra vergine. Questi alimenti, oltre a favorire l’attivazione delle sirtuine, sono anche ricchi di antiossidanti e altri nutrienti benefici.

I benefici della dieta Sirtfood

Uno dei principali vantaggi della dieta Sirt è che può favorire la perdita di peso senza la necessità di restrizioni caloriche estreme. Attivando le sirtuine il corpo può aumentare il metabolismo e bruciare grassi in modo più efficiente, tutto mentre si preserva la massa muscolare. Questo rende la dieta Sirt particolarmente attraente per chi desidera dimagrire senza rinunce, mantenendo comunque un regime alimentare equilibrato e piacevole.

Oltre alla perdita di peso, la dieta Sirt è associata a numerosi altri benefici per la salute. Le sirtuine, infatti, sono coinvolte nella protezione contro le malattie croniche, come il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. Inoltre, questi geni giocano un ruolo cruciale nella regolazione dell’infiammazione e dello stress ossidativo, due fattori che contribuiscono all’invecchiamento precoce e a molte patologie.

Un altro aspetto interessante della dieta Sirt è il suo potenziale effetto positivo sulla longevità. Studi su animali hanno dimostrato che l’attivazione delle sirtuine può estendere la durata della vita, e anche se la ricerca sugli esseri umani è ancora in corso, i risultati preliminari sono promettenti.

Come funziona la dieta Sirt?

La dieta Sirt è suddivisa in due fasi principali. La prima fase, che dura una settimana, è divisa a sua volta in due sottosezioni. Nei primi tre giorni si limita l’apporto calorico a circa 1.000 calorie al giorno, consumando principalmente succhi verdi ricchi di cibi sirt e un pasto solido. Dal quarto al settimo giorno, l’apporto calorico aumenta a circa 1.500 calorie al giorno, con due succhi verdi e due pasti solidi.

La seconda fase, che dura 14 giorni, è chiamata “fase di mantenimento” ed è meno restrittiva. Durante questa fase, si consumano tre pasti solidi ricchi di cibi sirt e un succo verde al giorno. L’obiettivo di questo secondo step è consolidare i risultati ottenuti durante la prima settimana e incoraggiare l’adozione di abitudini alimentari sane a lungo termine.

Dopo aver completato le due fasi la dieta Sirt può essere seguita in modo più flessibile, integrando regolarmente cibi sirt nella propria dieta e continuando a consumare i succhi verdi come parte di uno stile di vita sano.

Esempio di menu della dieta Sirtfood

Per aiutarti a iniziare con la dieta Sirt, ecco un esempio di menu giornaliero che puoi seguire durante la fase di mantenimento:

Colazione:

Succo verde Sirt : un mix di cavolo riccio, rucola, prezzemolo, sedano, mela verde, limone e tè verde matcha.

: un mix di cavolo riccio, rucola, prezzemolo, sedano, mela verde, limone e tè verde matcha. Müsli di grano saraceno con scaglie di cocco, datteri noci, fave di cacao, fragole e 100 g di yogurt greco naturale (o alternativa vegana, come yogurt di soia o di cocco)

Pranzo:

Scaloppina di tacchino alla griglia con crosta di noci, erbe e formaggio. Griglia il tacchino, quando è cotto copri un lato con il composto di formaggio e rimettilo sulla griglia per 2-3 minuti, o finché il formaggio e le noci non iniziano a dorarsi. Spremi il succo di limone sulla scaloppina e servi con l’insalata di pomodori, rucola, cipolla rossa, sedano.

Spuntino:

Cioccolato fondente: un quadrato di cioccolato fondente (almeno al 85% di cacao) con un paio di noci.

Cena:

Salmone al forno con verdure: filetto di salmone al forno condito con erbe aromatiche, servito con una porzione di verdure al vapore (come broccoli e asparagi) e un filo d’olio d’oliva extra vergine.

Spuntino serale:

Vino rosso e frutti di bosco: un bicchiere di vino rosso accompagnato da una manciata di frutti di bosco misti.

Come sfruttare al meglio la dieta Sirtfood

Per ottenere il massimo dalla dieta Sirt, è importante non solo seguire il piano alimentare, ma anche integrare altre abitudini salutari. Ad esempio, l’esercizio fisico regolare può potenziare gli effetti benefici delle sirtuine, migliorando ulteriormente il metabolismo e favorendo la perdita di peso.

Anche dormire a sufficienza è fondamentale: il riposo adeguato aiuta a mantenere in equilibrio i livelli di cortisolo, un ormone dello stress che può interferire con la perdita di peso e il benessere generale.

Difficile dire se la dieta Sirtfood sia una sorta di regime alimentare miracoloso: come ciascuna dieta, anche questa va seguita con le dovute accortezze e precauzioni, seguiti da un medico. Improvvisarsi dietologi non è mai la mossa corretta, soprattutto quando tornare in forma significa dover perdere davvero molti kili.

È importante non vedere la dieta Sirt come una soluzione temporanea, ma come l’inizio di un percorso verso uno stile di vita più sano. Integrare regolarmente cibi sirt nella tua alimentazione quotidiana, anche dopo aver completato le due fasi, ti permetterà di mantenere i risultati ottenuti e di continuare a beneficiare delle proprietà salutari di questi alimenti. Quindi se decidi di provare la dieta Sirt assicurati di farlo con l’obiettivo di adottare abitudini sane a lungo termine, piuttosto che cercare risultati immediati.

Ricorda anche che l’idratazione è essenziale. Bere abbastanza acqua durante la giornata aiuta a mantenere attivo il metabolismo e favorisce l’eliminazione delle tossine. Se vuoi variare puoi optare per tisane senza zucchero o infusi di erbe, che aggiungono sapore senza apportare calorie.