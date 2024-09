Per la pulizia del frigorifero metti da parte limone e aceto: è questo il trucco per eliminare i cattivi odori

Provvedere alle faccende domestiche non significa solo eliminare la polvere da tutto ciò che è in bella vista e, quindi, alla portata di tutti, piuttosto dedicarsi alla pulizia anche di quelle zone della casa che non sono visibili facilmente o di quegli strumenti che, se trascurati, possono rovinarsi da un momento all’altro.

Tra gli oggetti casalinghi che meritano una pulizia costante e periodica, c’è proprio il frigorifero. Indispensabile in casa per conservare gli alimenti e tenerli più a lungo possibile, l’elettrodomestico necessita di tantissime accortezze non solo per garantirgli una buona funzionalità, ma anche per evitare che al suo interno si propaghino cattivi odori, che poi potrebbero andare a rovinare tutto il cibo posizionato sui diversi ripiani.

Procedere con la pulizia del frigorifero, è semplicissimo. C’è chi, ad esempio, sceglie di detergerlo solo con acqua fresca e un po’ di detersivo. E chi, invece, preferisce chiedere ‘aiuto’ alla nonna, conoscendo tutti i vecchi rimedi naturali e per nulla dannosi per l’ambiente. In pochissimi, però, conoscono questo prezioso trucco. Se si ha davvero intenzione di pulire dentro e fuori il frigorifero e si sente davvero la necessità di rimuovere i cattivi odori, c’è un unico ingrediente che mira a soddisfare interamente queste richieste.

Come pulire il frigorifero con un solo ingrediente: trucco ‘magico’

Quando si tratta di pulizie, si apre completamente un mondo. Le mansioni domestiche, infatti, non seguono assolutamente nessuna regola, ma possono essere svolte come più pare e piace. C’è chi, ad esempio, adora preparare in casa tutto l’occorrente per rimuovere lo sporco in eccesso. E chi, invece, non si perde alcun tipo di trucchetto per testare quale faccia di più al caso suo. In questi ultimi giorni, ad esempio, sta spopolando il ‘segreto’ di tantissimi amanti del pulito che permette di eliminare qualsiasi tipo di cattivo odore dal frigorifero in men che non si dica.

Se si ha davvero intenzione di pulire il frigorifero di casa ed evitare che qualche puzza vada a propagarsi al suo interno, andando a mischiare addirittura tutto il cibo contenente, non bisogna fare altro che posizionare su uno dei ripieni dell’elettrodomestico una piccola ciotolina contenente del bicarbonato di sodio. In questo modo, l’ingrediente assorbirà cattivi odori ed umidità e lascerà lindo e pinto il cibo.

Ovviamente, per fare in modo che questo trucco funzioni, è importante ricordarsi di cambiare il bicarbonato ogni 3 giorni. In questo modo, l’effetto sarà più efficace ed, ovviamente, duraturo.